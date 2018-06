Einstein | nei suoi diari privati scioccanti dichiarazioni razziste

meteoweb.eu

: Nei diari personali di Albert Einstein si leggono scioccanti dichiarazioni razziste - HuffPostItalia : Nei diari personali di Albert Einstein si leggono scioccanti dichiarazioni razziste - LittameLuca : Razzista.......... - rcastelletti61 : Un Albert Einstein incline a insospettabili pregiudizi razzisti, almeno nei confronti dei cinesi, emerge dalle pagi… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Trovati idi Albertsuiviaggi in Asia scritti tra il 1922 e il 1923 e quello che ne emerge è qualcosa di inatteso.. Secondo quanto riferisce il ‘Guardian‘, infatti, il teorico della relatività riflette sull’idea di viaggio, sulla scienza, sulla filosofia e sull’arte, ma non mancano passaggi in cui, che pubblicamente definiva il razzismo come “una malattia dei bianchi”, descrive i cinesi come persone “industriose ma sporche e ottuse”.E osserva che, sempre i cinesi, “non si siedono sulle panchine mentre mangiano, ma si accovacciano come gli europei quando fanno i propri bisogni nei boschi frondosi. Tutto ciò avviene silenziosamente e in maniera modesta. Anche i bambini – annota ancora il fisico – sono senza spirito e sembrano ottusi“.Dopo aver scritto di “abbondanza di prole” e di “fecondità” dei cinesi, ...