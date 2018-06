Ecco tutte le migliori gaffe dei nuovi sottosegretari

ilgiornale

: ?? ??? | La stagione 2018/19 dell'Inter di Luciano Spalletti prenderà il via il prossimo 9 luglio: ecco tutte le info… - Inter : ?? ??? | La stagione 2018/19 dell'Inter di Luciano Spalletti prenderà il via il prossimo 9 luglio: ecco tutte le info… - 1913parmacalcio : #ChinoisiAmo Presentata la Campagna Abbonamenti #SerieA 2018-19: ecco tutte le informazioni ???… - mante : La frase di Conte: 'Dobbiamo misurarci da subito con i dilemmi dell'intelligenza artificiale e utilizzare big dat… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) "Il terrorismo islamico non esiste", "L"uomo non è mai stato sulla luna", "I vaccini sono un Tso per i nostri bambini", "Avevo il torneo di waterpolo e invece devo stare alla Camera a votare" sono solo alcune delle perle che qualcuno dei(39)e (6) viceministri, ci ha regalato in questi anni."Il terrorismo islamico non esiste"La nostra personale medaglia d"oro va a questa uscita di Manlio Di Stefano. Lo scrisse tempo addietro, e tutto in maiuscolo, su Facebook. Ma il pentastellato aggravò l"uscita dicendo anche che l"Occidente è arrogante e che "per capire l"Isis serve rispetto". Ora il 5 Stelle sarà impegnato in prima linea alla Farnesina per gestire gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, non certo questioni da poco e da affrontare in questi termini., per esempio, nel giugno 2016 al congresso di Russia Unita (il partito di Vladimir Putin) e disse: ...