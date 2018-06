Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni per post La Top 10 degli influencer più pagati al

Ecco quanto vale il turismo estero in Italia : Secondo i dati di BankItalia, nel 2017 i visitatori stranieri sono stati 91 milioni e hanno speso 39 miliardi di euro, ovvero il 2,3% del nostro Pil

Juventus - sì a CR7? Ecco quanto costerebbe all’anno… : Juventus- Come riportato dai colleghi portoghesi di “Record” nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo avrebbe aperto ad un suo possibile trasferimento in Italia. Juve alla finestra, anche se bisognerà fare chiarezza sulle potenziali cifre e dettagli. OPERAZIONE FARAONICA Come riportato da “TuttoSport”, Cristiano Ronaldo, valutato circa 200 milioni di euro dal Real Madrid, alla Juventus […] L'articolo Juventus, sì a ...

Flat tax - Ecco quanto si risparmia : due aliquote - soglia a 80.000 euro : Secondo i calcoli del Sole 24 Ore, con l'applicazione del nuovo sistema a due aliquote , 15% fino a 80.000 euro di reddito famigliare e 20% oltre tale soglia, prevedendo una salvaguardia per chi con ...

Quanto ne sanno gli italiani di alimentazione? Ecco i falsi miti più diffusi : Il food invade la TV e domina il web, rivoluzionando la nostra relazione con il cibo e le scelte alimentari. Una grande mole di informazioni ‘a portata di click’, sempre più emozionali, improntate ai concetti di bellezza e salutismo ad ogni costo, dominate da falsi miti e soluzioni prive di evidenze scientifiche che mettono a rischio la salute dei cittadini. Anche perché 7 italiani su 10 mostrano uno scarso livello di alfabetizzazione ...

Spesa sanitaria : Ecco quanto pagano gli italiani - il dramma in cifre : La sanità costa sempre più cara alle famiglie, che non di rado si sono indebitate per poter pagare le cure. Emerge dal VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato a Roma in occasione del ...

Licia Ronzulli a Omnibus - la profezia sul governo : 'Ecco quanto durano M5s e Lega' : Siamo ad Omnibus , su La7, dove la conduttrice Gaia Tortora conferisce a Lucia Ronzulli , sua ospite, il titolo di Nostradamus. 'Chiediamo una previsione a lei, ogni volta ci prende. Viene qui e dopo ...

Fare il figurante nei programmi tv? Ecco quanto si guadagna : Avanti un altro e i Soliti Ignoti: 90 euro per tre puntate. Hell’s Kitchen, ovviamente edizione italiana: dai 50 agli 80 euro. Storie Italiane, il programma di RaiUno condotto da Eleonora Daniele: 30 euro. Isola dei Famosi: 40-50 euro. Uno mattina in famiglia: 70 euro. Qualcuno si starà chiedendo che razza di tariffario è mai questo. Ebbene, stando al settimanale Spy che riporta le confidenze di un dirigente Rai rimasto anonimo, queste ...

Ecco quanto viene pagato il pubblico per stare negli studi televisivi! : Vi sareste mai immaginati che il pubblico televisivo percepiva dei soldi per stare negli studi televisivi? Ecco quanti soldi riscuotono le persone! Semplice passatempo oppure serve per arrotondare lo stipendio? Robe da non credere, eppure è così!-- I telespettatori del piccolo schermo guardano i loro programmi preferiti, ma mai gli sarebbe balenata l’idea che il pubblico presente che batte le mani nei vari programmi percepisse un compenso. Le ...

Servizi di reperibilità - Ecco quanto costano con Vodafone - TIM - Wind Tre - Iliad e MVNO : quanto costano i Servizi di reperibilità dei vari operatori italiani? Andiamo a scoprire quanto fanno pagare Vodafone, TIM, Wind, Tre, Iliad e i vari operatori virtuali per i Servizi quali "richiamami" o "ti ho chiamato" via SMS. L'articolo Servizi di reperibilità, ecco quanto costano con Vodafone, TIM, Wind Tre, Iliad e MVNO proviene da TuttoAndroid.

“Ecco quanto guadagna il pubblico in studio”. Rai e Mediaset - fuori le cifre : la classifica : La televisione non è fatta solo di conduttori. Da tempo, per dire, e in diverse trasmissioni diventate più che altro salotti, ci sono anche gli opinionisti. Il ruolo, lo dice la parola, è quello di dare la propria opinione su fatti che spaziano a seconda degli argomenti trattati. Dal gossip spiccio alla cronaca nera, passando per la politica e l’attualità. In quasi tutti i programmi, invece, quindi anche nei game show e nei reality, ...

Quanto sono pericolosi i vulcani? Ecco le vittime causate dalle attività eruttive dal 1.500 ad oggi : Con i suoi fiumi di lava incandescente e le sue nubi di cenere, il vulcano Kilauea dalle Hawaii ha catturato l’attenzione del mondo. Ma Quanto sono pericolosi i vulcani? Ogni anno eruttano circa 60 vulcani. Alcuni ci colgono di sorpresa, altri un po’ meno. Il Kilauea, per esempio, è uno dei vulcani più attivi del mondo: la sua attuale eruzione è cominciata 35 anni, ma l’attività si è incrementata nelle ultime settimane. I suoi flussi di lava ...

Quanto guadagna Belen Rodriguez? Ecco la risposta della showgirl [GALLERY] : 1/25 Foto Instagram ...

Quanto guadagna Belen Rodriguez? Ecco la risposta della showgirl : Belen Rodriguez rivela Quanto guadagna al settimanale Chi Quanto guadagna Belen Rodriguez? Come una bravo calciatore, parola della showgirl argentina. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 maggio, la fidanzata di Andrea Iannone ha ammesso di poter scegliere tra le varie proposte di lavoro. “Guadagno come un bravo calciatore e […] L'articolo Quanto guadagna Belen Rodriguez? ...

Aurora Ramazzotti - quanto amore! Mai visto il fidanzato? Eccoli insieme. Ma con guardia del corpo al seguito… : L’aveva detto, Aurora Ramazzotti, che con il fidanzato non si è trattato di un colpo di fulmine, ma di “una tempesta d’amore” e che “non ho mai avuto una complicità così profonda con un ragazzo”. Parole di qualche tempo fa uscite dalla bocca della primogenita di Eros e Michelle Hunziker in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi. Insomma, Auri si dichiarava ‘cotta a ...