E3 2018 | tutte le novità e gli annunci di Nintendo

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia se qualifica alle Final Six se… Tutte le combinazioni per le azzurre : rincorsa su Turchia e Olanda : L’Italia è con le spalle al muro nella Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno ormai pochissime possibilità di qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sono seste in classifica con 9 vittorie e 24 punti all’attivo, costrette a fare la corsa su Olanda (10, 28) e Turchia (9, 29): bisogna superare o le oranjes o la formazione di Giovanni Guidetti per ...

Mondiali 2018 - il calendario completo. Date e orari di tutte le partite - come vederle in tv e streaming. Il tabellone e la Finale : Dal 14 giugno al 15 luglio si disputeranno i Mondiali 2018 di calcio, l’evento sportivo più importante e atteso dell’anno a livello mediatico. Milioni di persone sparse in tutto il Pianeta seguiranno la rassegna iridata che garantirà grande spettacolo, partite emozionanti, duelli avvincenti tra i più grandi campioni in circolazione che si daranno battaglia per alzare al cielo il trofeo più prestigioso e abito. Gli appassionati del ...

Nintendo E3 2018 : tutte le novità del Direct : Restate sintonizzati sulle pagine di Tom's Hardware per ulteriori aggiornamenti legati al mondo Nintendo in quel di Los Angeles: da oggi, fino al 14 giugno, si terrà il tradizionale appuntamento col ...

Mondiali 2018 Russia - tifosi 'folli' disegnano a mano tutte le figurine : Non è accettabile una Coppa del Mondo senza l'Italia, senza l'Olanda, senza il Cile… e senza il Galles!» Avete un giocatore preferito? «Siamo tifosi dei Tottenham, quindi Harry Kane in casa nostra è ...

Miglior smartphone 2018 : oltre 10 modelli per tutte le tasche : È ora di cambiare smartphone, prima di partire per le vacanze acquista il Miglior smartphone che puoi permetterti in base al tuo badget così da poter realizzare foto e video di ottima qualità ed essere sempre connesso con il nuovo device per la condivisione sui social e tramite app di messaggistica. Siamo a giugno e la maggior parte dei modelli è già presente sul mercato, entro la fine dell’anno sono attesi ancora i Pixel 3 di Google, il ...

Amici 2018 - il serale : notizie - puntate - anticipazioni e tutte le informazioni : Amici 2018, il serale della 17esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi va in onda a partire da sabato 7 aprile. L’appuntamento è come sempre in prima...

News Sportive 11/06/2018 – Dalla squalifica di Sara Errani al Giro di Svizzera : tutte le notizie di oggi [GALLERY] : Tante le notizie imperdibili riguardanti il mondo dello sport nella giornata di oggi: per rimanere aggiornati basta sfogliare la nostra gallery Dalla squalifica di Sara Errani alle ultime novità di calciomercato: impossibile perdersi le ultime notizie dal mondo dello sport. Se siete quindi troppo impegnati, tra lavoro, attività fisica, famiglia e amici, basterà sfogliare la gallery di SportFair per rimanere aggiornati sulle notizie del giorno ...

Temptation Island 2018 : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni è pronto a tornare dal prossimo 5 luglio in prima serata su Canale 5. Ancora work in progress il cast: le selezioni si...

E3 2018 - tutte le conferenze in diretta streaming : L’E3 2018 sta finalmente per iniziare. Fino a venerdì 15 giugno, il Convention Center di Los Angeles aprirà le porte a fan e a addetti del settore per la nuova edizione dell’Electronic Entertainment Expo, l’evento più importante a livello mondiale per quanto riguarda i videogiochi; quello in cui tutto il meglio dell’industria videoludica mette in mostra e fa toccare con mano i principali videogiochi in arrivo nei prossimi ...

Russia 2018 : Putin - ultras e costi - tutte le sfide del Mondiale dentro e fuori dal campo : La crisi diplomatica tra il Cremlino e la Gran Bretagna, i timori per la sicurezza e il ritorno dei miliardi spesi: ecco cosa c'è in gioco , titolo Mondiale a parte,

Mondiali 2018 in tv : tutte le dirette e i programmi su Mediaset. Che show con Belen e Ilary Blasi : Mediaset trasmetterà in diretta tv, gratis e in esclusiva, tutte le partite dei Mondiali 2018 di calcio. Il Biscione ha acquistato i diritti per l’evento sportivo più importante della stagione che si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 giugno e darà una copertura totale e davvero senza precedenti nella storia. Tutti gli incontri saranno visibili gratuitamente su Canale 5, Italia 1, Canale 20 e Mediaset Extra ma ogni giorno sono ...

Volley - Nations League 2018 : nona giornata - risultati e classifica. Francia asfalta Serbia - vincono tutte le big. Italia settima : Si è conclusa la nona giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Il prestigioso torneo internazionale ha passato il giro di boa, mancano ancora sei giornate da disputare (due tappe) e la situazione di classifica si sta delineato nella corsa che conduce alla Final Six. Di seguito tutti i risultati di questo turno e la nuova classifica generale. A Osaka (Giappone) Polonia vs Bulgaria 3-1 (25-21; 24-26; 25-18; 25-19) Tutto ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Blades porta la serie su mobile ma anche su tutte le altre piattaforme : Un annuncio inaspettato ma sicuramente molto interessante quello di The Elder Scrolls Blades, gioco pensato per dispositivi mobile ma che Todd Howard e soci vogliono portare su tutte le piattaforme, compresi i visori VR.Si tratterà di un RPG in prima persona con principalmente tre modalità di gioco:Ecco il reveal del titolo, un reveal che mostra come il progetto si adatti perfettamente ai controlli touch:Read more…

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta : tutte le sfide da Brescia a Catania. Affluenza in calo : poco sopra al 61% : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Al voto alcune città-chiave, come le roccaforti del Pd, Pisa e Siena, ...