E3 2018 | Spider-Man - prova

E3 2018 : le novità della PlayStation - da The Last of Us 2 a Spider-Man - : I titoli VR Continua la scommessa di Sony nel mondo della Realtà Virtuale: nel video qui sopra potete vedere i titoli in arrivo per il vostro visore, da Doom VR ai ganci in prima persona di Creed. I ...

E3 2018 : presentato un video gameplay per Spiderman : Com'era prevedibile Sony manda in campo una delle sue esclusive più attese, parliamo di Spiderman, in sviluppo presso gli studi di Insomniac. Il video gameplay mostra l'Uomo Ragno impegnato in una pericolosa missione. la prima cosa che si nota è il combattimento fluido e dinamico, sulla falsariga della serie Batman di Rocksteady, il tutto funziona alla grande e mette in mostra le doti atletiche del nostro eroe.Più avanti la missione prende una ...

Spider-Man sarà tra i protagonisti dell'E3 2018 : spunta un gigantesco murale tra i grattacieli di Los Angeles : Come annunciato qualche giorno fa da Sony, i grandi protagonisti della conferenza E3 2018 della compagnia saranno Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II e Spider-Man di Insomniac Games. Proprio a quest'ultimo attesissimo gioco è dedicato il gigantesco poster comparso su uno dei grattacieli di Los Angeles, in vista dell'importante evento.Come riporta Gamespot, E3 è sinonimo di "pubblicità giganti dedicate ai videogiochi", ...

