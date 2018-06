E3 2018 | rilasciato il trailer di Call of Cthulhu

AnTuTu ha rilasciato la Top 10 Best Performance Smartphone di maggio 2018 : AnTuTu, che pubblica ogni mese la propria Top 10 degli Smartphone migliori sotto il profilo delle Performance, ha appena stilato la classifica relativa a maggio 2018. AnTuTu è considerato come uno dei benchmark più affidabili per testare le prestazioni di un device, vediamo quindi la Top 10 dell'ultimo mese. L'articolo AnTuTu ha rilasciato la Top 10 Best Performance Smartphone di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Beautiful - anticipazioni americane e trame future aprile 2018 : Hope bacia Liam - Ridge viene rilasciato : Cosa succederà nelle trame future di Beautiful? Le anticipazioni americane di aprile 2018 non mancano di certo, e per scoprire cosa ci aspetta nei prossimi mesi italiani non dovrete far altro che continuare a leggere! Avrete forse la sensazione di essere tornati indietro nel tempo, visto che parleremo di nuovo di Liam, Steffy e Hope, ma in questi anni ne sono successe tante di cose e pure se gli autori vogliono propinarci ancora una volta questo ...

