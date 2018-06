E3 2018 | l' ispirato Concrete Genie si mostra in un video gameplay

E3 2018 : Elijah Wood sale sul palco di Ubisoft per parlare dell'ispirato Transference : Transference è una avventura esplorativo in prima persona che punta a rivoluzionare il gameplay dei titoli incentrati su elementi puzzle e sulla presenza di enigmi. Il gioco è previsto per piattaforme tradizionali ma anche per la VR.Il noto attore Elijah Wood è salito sul palco per presentare questo interessante progetto dalle atmosfere incredibilmente inquietanti. Un thriller/horror che sembra avere tutte le carte in regola per proporre una ...