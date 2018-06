E3 2018 | in NiOh 2 potrete creare il vostro personaggio e Koei Tecmo rilascerà una demo

E3 2018 : Nioh 2 presentato sul palco della conferenza PlayStation : Con un breve trailer proiettato nel corso della conferenza PlayStation, Team Ninja ha presentato Nioh 2, seguito dell'apprezzato Souls-like del 2017 che uscirà presumibilmente anche in questo caso in esclusiva su PS4.Il trailer non è particolarmente utile per trarre indicazioni sul gioco, ma conferma le atmosfere già viste nel primo capitolo. Non è stata inoltre comunicata una data d'uscita o una finestra di lancio a conclusione del ...