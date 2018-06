E3 2018 | Days Gone torna a mostrarsi in un brutale video gameplay di 10 minuti

Sony Days Of Play 2018 : Le Migliori Offerte Su Amazon : Al via i Days of Plays 2018 di Sony. Sony Days Of Play 2018: le Migliori Offerte su giochi per PS4, ma anche abbonamento PlayStation Plus scontato, Bundle PS4 e tanto altro ancora. Le Migliori Offerte Sony Days Of Play 2018, anche su Amazon Sony Days Of Play 2018 Sony Interactive Entertainment, dopo il grande successo della scorsa […]

Marconi Days 2018 - 5G fattore abilitante per la trasformazione della società e dell'economia : Il mondo dell'ICT è complesso e variamente articolato: ci sono tanti problemi, come la cybersecurity, di cui alcuni anni fa nessuno si occupava. Oggi la sicurezza è un tema centrale per il futuro ...

Sony svela una PS4 in edizione limitata e sconti per i Days of Play 2018 : Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia oggi il ritorno dei Days of Play che offriranno ai giocatori un eccezionale risparmio su software, hardware e servizi PlayStation. I Days of Play avranno luogo dall'8 al 18 giugno a livello internazionale e quest'anno comprenderanno anche una nuova PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play, con le inconfondibili icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include PS4 con ...

LAST DAYS ON MARS/ Su Rai 4 il film con Liev Schreiber (oggi - 28 maggio 2018) : LAST DAYS on MARS, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Liev Schreiber, Romola Garai ed Elias Koteas, alla regia Ruairi Robinson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:41:00 GMT)

Abarth Days 2018 : il calendario dei sette appuntamenti europei : sette appuntamenti europei in altrettanti circuiti per il più grande raduno itinerante dedicato agli appassionati del marchio Abarth. Il primo appuntamento si è tenuto il 5 maggio in Austria...

Sette raduni europei per gli Abarth Days 2018 : Quest’anno sono Sette gli appuntamenti europei in altrettanti circuiti per il più grande raduno itinerante per gli appassionati del marchio Abarth. Il primo appuntamento si è tenuto il 5 maggio in Austria e si replica fino a Settembre. Il tour 2018 si preannuncia ancora più entusiasmante rispetto alla scorsa edizione: i 100.000 membri della Scorpionship, […] L'articolo Sette raduni europei per gli Abarth Days 2018 sembra essere ...

REGGIO EMILIA Disuguaglianze e democrazia : i Social Cohesion Days - dal 24 al 26 maggio 2018 : ... www.SocialCohesionDays.com , , alla sua terza edizione: 30 appuntamenti -tutti gratuiti -tra conferenze, workshop, tavole rotonde, spettacoli e mostre. Protagonisti i grandi nomi ...

International Motor Days 2018 : 3 giorni di off-road - stunt-show e divertimento : ... assetti rialzati, gomme giganti e trazione 8x8! Tanto spettacolo Nel corso della manifestazione sono in programma anche spettacoli di stunt a quattro e a due ruote: ci sarà il celebre Folco Team ...

Sabato e domenica KID PASS DAYS 2018 trasforma il centro di Milano in una grande piattaforma di home gaming : ...30 " indagini in museo, visita gioco; 13 maggio " ore 11:30 " mamma mia, gioco di ruolo alla scoperta delle abitudini più amorevoli della mamma nel mondo animale; GAM Galleria d'Arte Moderna " 13 ...

Motor1Days 2018 a Modena : il programma dell'evento e tutte le info : E' tutto pronto per i Motor1Days, due giorni all'insegna della passione per i motori con un ricco programma di attività in pista e in strada, test...

Tutte le auto dei Motor1Days 2018 : raddoppiano i brand presenti : La seconda edizione dei Motor1Days tocca quota 100 auto che saranno disponibili per Tutte le attività...

Mediaworld X Days fino al 25 Aprile 2018 : Ecco i tanti prodotti in sconto : Mediaworld ripropone gli X Days ma solo fino al 25 Aprile 2018 con tanti sconti interessanti su diverse categorie di prodotti tra cui smartphone, tablet, notebook ed molto altro Mediaworld aggiorna la promozione degli X Days fino al 25 Aprile 2018 Mediaworld ripropone nuovamente gli X-Days con una selezione di prodotti di diverse categorie offerte […]

STRANGE DAYS/ Su Rai 4 il film con Ralph Fiennes e Angela Bassett (oggi - 16 aprile 2018) : STRANGE DAYS, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Ralph Fiennes, Angela Bassett, Tom Sizemore, alla regia Kathryn Bigelow. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:47:00 GMT)

I-Days 2018 - arrivano anche i Placebo : Milano, 11 aprile 2018 - anche i Placebo saranno una delle band degli I-Days 2018 nella giornata di sabato 23 giugno , con una line up ricca di grandissimi nomi della scena internazionale. Dopo aver ...