E3 2018 | Cyberpunk 2077 è un action-RPG in prima persona che incontra un FPS e che

E3 2018 : il trailer di Cyberpunk 2077 nasconde una lettera segreta del team di CD Projekt Red : Come ormai saprete, nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft CD Projekt Red ha finalmente svelato il suo attesissimo Cyberpunk 2077 in uno splendido trailer che, a quanto pare, conteneva un messaggio scritto dal team di sviluppo per i fan.Qui sotto potete leggere la lettera riportata da Eurogamer.net:"Sono passati più di 2077 giorni da quando abbiamo annunciato il nostro piano per lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Abbiamo rilasciato un ...

E3 2018 : ecco il nuovo imperdibile trailer di Cyberpunk 2077 : Come promesso dai rumor la conferenza Xbox si chiude con un titolo che ci si aspettava ma che fino all'ultimo non era confermato. Stiamo parlando dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Proprio mentre Phil Spencer stava salutando il pubblico ringraziando tutti coloro presenti in sala e chi si era sintonizzato da casa, si è "intromesso" il trailer del nuovo gioco di CD Projekt RED. Nessun video gameplay e nessuna data di uscita ma la promessa è che nel ...