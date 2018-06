E3 2018 | Control - anteprima

E3 2018 : I controller GameCube possono essere usati in Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo durante questo E3 assieme a Super Smash Bros. Ultimate ha lanciato un ulteriore perla per gli appassionati più nostalgici della fortunata saga, infatti come possiamo vedere i controller Nintendo Game Cube saranno compatibili in Super Smash Bros. Ultimate.Per molti, infatti, giocare senza non è certamente la stessa cosa, e Nintendo deve essersene accorta. In più tutti gli amiibo della serie Smash Bros. sono compatibili, il gioco supporta ...

CONTROL : La nuova IP di Remedy si mostra all’E3 2018 : Il celebre studio di sviluppo finlandese Remedy Entertainment, Plc., e il publisher 505 Games, hanno svelato il loro nuovo attesissimo videogioco precedentemente conosciuto con il nome in codice “P7.” Dai creatori di Max Payne e di Alan Wake arriva CONTROL, un titolo action-adventure in terza persona che unisce gli scontri a fuoco che hanno reso celebri i precedenti videogiochi di Remedy con le abilità soprannaturali. Remedy ...

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla la fuga! 5^ tappa Valmorel : DIRETTA Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 5^ tappa Grenoble-Valmorel di 130 km, secondo arrivo in salita della corsa(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:20:00 GMT)

Virtual lies - Fuori controllo - Rete 4/ Trama e cast del film con Christina Cox (oggi - 26 maggio 2018) : Virtual lies - Fuori controllo, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Christina Cox, Marc Menard, alla regia George Erschbamer. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:23:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - risultato ventesima tappa : Chris Froome controlla Dumoulin e conquista la Corsa Rosa. Festeggia Nieve : La festa di Chris Froome inizia a Cervinia: il britannico del Team Sky ha vinto il Giro d’Italia 2018 difendendosi dagli attacchi di Tom Dumoulin sulla salita finale della 20esima tappa, oltre 200 chilometri con 4000 metri di dislivello gestiti alla perfezione per vincere il terzo grande Giro consecutivo, quantomeno sulla strada, dopo la straordinaria impresa della giornata di ieri, che lo ha consegnato alla leggenda del ciclismo. Come ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla! Percorso - orari 12^ tappa Osimo Imola : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 12^ tappa Osimo-Imola: Percorso e orari, dovrebbero tornare protagonisti i velocisti anche se… (oggi 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:00:00 GMT)

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson controlla ed in scioltezza conquista il The Players Championship : Webb Simpson completa la sua settimana da incorniciare portando a casa senza problemi il The Players Championship (montepremi 10,5 milioni di euro). L’americano, pur non incantando nell’ultimo round con un discreto +1, si aggiudica l’evento grazie al colossale vantaggio maturato nei primi tre giri sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti). -18 (270 colpi) lo score che incorona Simpson, ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla! (7^ tappa Pizzo-Praia a Mare) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 7^ tappa Pizzo-Praia a Mare: percorso e orari, nuova occasione per i velocisti al Giro 101 (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:29:00 GMT)

Un Posto al Sole Anticipazioni 9 maggio 2018 : Marina costretta a rinunciare al controllo dei Cantieri : Dopo aver scoperto che Sandro venderà le sue azioni alla Viscardi, Marina è costretta a fare un passo indietro.

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen scatta con le ultrasoft. Un errore di guida e i controlli FIA cambiano la strategia di Ferrari : Errori di guida e un controllo imprevisto della FIA durante il Q2 hanno costretto Kimi Raikkonen a cambiare la strategia di gara in vista del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha purtroppo commesso un lungo durante il suo giro sulle gomme supersoft, ha cercato di completare una tornata su questi pneumatici per qualificarsi al Q3 e partire in gara con questa mescola ma purtroppo non c’è ...

Incendio Controllato a Calci Pisa 24 Aprile 2018 : Nella giornata di Martedì 24 Aprile 2018, in presenza di condizioni meteo favorevoli, che verranno confermate entro il 23 Aprile, le squadre di Anti Incendio Boschivo e i Vigili del Fuoco daranno luogo ad accensioni di fuoco Controllato. Come prescritto nell’ambito del piano strategico Antincendi Boschivi che prevede tecniche di abbruciamento preventivo di aree boscate a […]

Vacanze sicure 2018 - Al via la campagna di controlli sulle gomme : Saranno oltre 10.000 i controlli che la polizia stradale svolgerà da venerdì 20 aprile a giovedì 31 maggio, per valutare le condizioni dei pneumatici delle auto sulle strade. Questi i numeri di Vacanze sicure, liniziativa della Polstrada e di Pneumatici sotto controllo per sensibilizzare gli automobilisti sullimportanza delle gomme per la sicurezza, giunta alla quindicesima edizione.Dalla Lombardia al Molise. Sotto la lente degli ...