e-commerce | Poste Italiane sigla accordo con Amazon

Poste Italiane - accordo con Amazon per sviluppo e-commerce Italia : Roma, 13 giu. , askanews, Poste Italiane ha raggiunto un accordo con Amazon, di durata triennale e rinnovabile per un ulteriore biennio, per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale.

Ecommerce - consegnare pacchi rende sempre di più - il piano di Poste per il primato : Un centro di lavorazione della corrispondenza di Poste (foto: Poste italiane) Tra gennaio e marzo Poste Italiane ha consegnato 15,9 milioni di pacchi ai consumatori privati. Il 23,3% in più rispetto all’anno precedente, come si legge nel resoconto trimestrale. A dare gas è l’Ecommerce. Secondo Netcomm, l’associazione italiana del commercio digitale, quest’anno lo shopping online degli italiani crescerà del 15%. Di conseguenza, aumenterà il ...

Pacchi ecommerce dal tabaccaio : Poste allarga la rete di consegne : Un postino smista la corrispondenza (foto: Poste italiane) Ritirare gli acquisti ecommerce dal tabaccaio più vicino a casa. Poste Italiane allarga le reti dei punti di ritiro dei Pacchi del commercio elettronico. La logistica dello shopping online è uno degli assi di sviluppo a cui punta il colosso statale nel suo piano industriale al 2022. Poste Italiane ha firmato un accordo con la Federazione italiana tabaccai (Fit). Le tabaccherie si ...

Consegne la sera e nel weekend : Poste investe nell’ecommerce : (Foto: Poste italiane) Nei primi tre mesi dell’anno le Consegne di pacchi da parte di Poste Italiane sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo del 2017. È un dato che indica la strada intrapresa dal gruppo all’interno del segmento dell’ecommerce. Per far fronte alle sfide lanciate dalla tecnologia, Poste Italiane ha avviato (già in fase di test dal mese di aprile) una strategia che, come la definisce l’azienda in una ...

Poste - sfida e-commerce : consegne fino a sera e il sabato e la domenica : Poste Italiane schiera l'esercito dei 30mila portalettere per la sfida dell'e-commerce. 'Cambia tutto': consegneranno anche i pacchi, tutti i giorni e fino a sera, anche sabato e domenica. Ed arrivano ...

