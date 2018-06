Blastingnews

: Dumbo, il remake di Tim Burton tornerà al cinema nel 2019 - anto75_i : Dumbo, il remake di Tim Burton tornerà al cinema nel 2019 - jjmancino : pure il remake di dumbo hanno fatto governo ladro perché non pensano ai veri problemi del paese - SilentGamer2274 : RT @Nerdream_it: -

(Di mercoledì 13 giugno 2018), ildel film con protagonista l'elefantino più famoso del, dal 1941, anno dell'uscita del film originale,l'anno prossimo nelle saletografiche con uno stile tutto nuovo, quello di Tim. Protagonisti accanto asaranno Colin Farrell nei panni di Holt, Eva Green (Colette Marchant), Michael Keaton (V.A. Vandevere) e Danny De Vito (Max Medici). Una differenza abbastanza consistente dal film originale riguarda il ruolo di Colin Farrell, Holt, che sembra più centrale rispettostesso. Inoltre, gli attori non danno semplicemente la loro voce agli animali, come sembrava dovesse essere in origine, bensì interpretano parti umane, personaggi veri e propri. In effetti, si tratta di una interpretazione più libera rispetto la trama originale della Disney. La produzione del film è terminata, sono in corso le operazioni di post-produzione; l'uscita del ...