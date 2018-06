Dumbo | ecco il teaser trailer del film di Tim Burton

wired

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Il nuovo filone dilive-action Disney è in pieno sviluppo: prossimamente, infatti, vedremo gli adattamenti in carne e ossa di classici di animazione come Il Re leone, Aladdin e Mulan. Prima, però, nelle sale arriverà la nuova versione di, la storia dell’elefantino volante che ha incantato una generazione di bambini e non solo. A dirigerlo è niente meno che Tim, il quale come si vede nel primodiffuso in queste ore darà la sua impronta fantastica e onirica a tutta la pellicola. La storia ripercorre quella deld’animazione, dove in un circo nasce un cucciolo di elefante che, grazie alle sue orecchie di notevoli dimensioni, riesce addirittura a volare. In questo caso però stiamo parlando di un circo abbastanza sgangherato, che verrà preso in mano da un’ex star circense, Holt Farrier interpretato da Colin Farrell, il quale assieme alla ...