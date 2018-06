Dumbo di Tim Burton Il teaser trailer video | ecco quando arriverà nelle sale

«Dumbo» : ecco il trailer del film diretto da Tim Burton : «Non conta chi o cosa siete, potrete sempre spiccare il volo»: promette già di far sognare ed emozionare parecchio, questo nuovo Dumbo in live-action, in arrivo nelle sale a marzo dell’anno prossimo. Disney ha rilasciato il primo trailer, e le atmosfere per fare colpo non mancano. Del resto, il regista è Tim Burton, già autore per Disney di Alice in Wonderland. Dumbo – grande classico d’animazione della casa di Walt (e protagonista ...

Dumbo di Tim Burton - arriva il trailer. E ci sono gli elefanti rosa : Dopo il successo de La bella e la bestia e de Il Libro della giungla, sono tanti gli altri classici Disney in lizza per un live action. Tra i primi a raggiungere le sale, nel marzo del 2019, c’è Dumbo. Niente principesse questa volta, ‘solo’ uno dei personaggi più amati dell’animazione di ogni epoca, che troverà casa in un circo pensato da Tim Burton e diretto nella finzione da Colin Farrell assieme a Michael Keaton (già ...

Dumbo - ecco il teaser trailer del film di Tim Burton : Il nuovo filone di film live-action Disney è in pieno sviluppo: prossimamente, infatti, vedremo gli adattamenti in carne e ossa di classici di animazione come Il Re leone, Aladdin e Mulan. Prima, però, nelle sale arriverà la nuova versione di Dumbo, la storia dell’elefantino volante che ha incantato una generazione di bambini e non solo. A dirigerlo è niente meno che Tim Burton, il quale come si vede nel primo teaser trailer diffuso in ...