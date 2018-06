Dumbo di Tim Burton | arriva il trailer E ci sono gli elefanti rosa

Dumbo - ecco il teaser trailer del film di Tim Burton : Il nuovo filone di film live-action Disney è in pieno sviluppo: prossimamente, infatti, vedremo gli adattamenti in carne e ossa di classici di animazione come Il Re leone, Aladdin e Mulan. Prima, però, nelle sale arriverà la nuova versione di Dumbo, la storia dell’elefantino volante che ha incantato una generazione di bambini e non solo. A dirigerlo è niente meno che Tim Burton, il quale come si vede nel primo teaser trailer diffuso in ...