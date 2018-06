Due piccoli italiani | di Paolo Sassanelli

Palermo : in auto con tre chili di droga e Due figli piccoli - arrestati marito e moglie : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - In auto con tre chili di droga e due figli minori. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, marito e moglie di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia durante un controllo in viale Regione siciliana, a Palermo. Nella loro auto gli agenti hanno trovato, nascosti sotto il

A Monteriggioni la raccolta dei rifiuti è sempre più tecnologica : installati Due contenitori informatizzati per la raccolta dei piccoli RAEE : Prosegue la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Monteriggioni. Da alcuni giorni sono a disposizione dei cittadini due nuovi contenitori intelligenti per la raccolta dei piccoli RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I due cassonetti sono stati posizionati a Castellina Scalo, in via Di Vittorio, a fianco della Casina Olly per la raccolta dell’olio alimentare esausto, e a la Tognazza, di fronte ...

Modena : Due piccoli falchi pellegrini nel nido sulla Ghirlandina : Una dolce famigliola in cima alla Torre della Ghirlandina, simbolo di Modena e patrimonio Unesco, dove una coppia di falchi pellegrini ha messo su famiglia e allevato due piccoli che tra pochi giorni saranno pronti a spiccare il volo. E’ l’Amministrazione comunale a rivelarlo, spiegando che per la prima volta la coppia, che vive da diversi anni sull’ultima balconata della Ghirlandina, riesce a portare a schiusa le uova che ha ...

Lussemburgo : tour su Due ruote alla scoperta di uno dei Paesi più piccoli al mondo : Uno dei più piccoli stati del mondo, il Lussemburgo ha molto da offrire ai suoi visitatori: nonostante le piccole dimensioni, infatti, questo Paese situato nel cuore d’Europa offre ai turisti attrazioni e attività per ogni tipo di viaggiatore, per scoprire il territorio, la sua storia, le sue tradizioni e la sua identità. In soli 2.500 Km quadrati – 82 Km di lunghezza e 57 Km di larghezza – il territorio lussemburghese permette di immergersi in ...

Parma - arrestate Due maestre : maltrattavano e terrorizzavano bambini piccoli : Sono state arrestate dai carabinieri a Colorno, un comune della provincia di Parma, due insegnanti responsabili di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. Le vittime, terrorizzate, erano costrette a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche e punizioni quando disobbedivano.Continua a leggere

Precipita nel pozzo - trovano Due corpi mummificati. Ricordate il caso dei piccoli Ciccio e Tore a Gravina di Puglia? Caso riaperto : Ricordate il Caso di Filippo Pappalardi? Era stato sospettato ingiustamente dell’omicidio dei figlioletti, Ciccio e Tore, due fratellini di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006. Ora ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura del fascicolo sulla morte dei bimbi. “I miei figli si potevano salvare – dice Pappalardi – C’è qualcuno che li avrà sempre sulla coscienza, ma prima o poi la verità verrà ...

Bolzano - il 33enne scappato dall’Italia con i Due bambini piccoli è arrivato in Tunisia : È durato meno di una settimana il viaggio di Jamel Methenni, il 33enne tunisino scappato da Bolzano domenica 22 aprile con i suoi due figli piccoli. L’uomo ha chiamato questa mattina la moglie Rosa Mezzina, che ne aveva denunciato la scomparsa, e le ha comunicato di essere arrivato in Tunisia. La donna ha anche ricevuto delle fotografie dei bambini, a conferma del fatto che stanno tutti bene. Dell’episodio si era occupata anche la ...

