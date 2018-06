Due cadaveri in auto nel biellese Probabile doppio suicidio | erano in cura per problemi

Catania - arrivata la nave Diciotti con 932 migranti. A bordo anche Due cadaveri : Mentre la nave Aquarius viaggia verso la Spagna, in direzione Valencia, scortata da due navi italiane, quella “Diciotti” della Guardia costiera è arrivata stamane nel porto di Catania. A bordo della nave ci sono 932 persone e anche due cadaveri, recuperati duranti gli interventi di salvataggio.Continua a leggere

Giallo in Sardegna : trovati Due cadaveri nelle campagne di due centri nel sud dell’isola : I cadaveri di due uomini sono stati trovati nel pomeriggio nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis, nel Sud Sardegna. Il primo è quello di un 65enne operaio di Villaputzu che ieri era uscito di casa per andare a lavoro, l’altro appartiene a un giovane di Quartu Sant'Elena. Ancora da chiarire le cause del decesso dei due uomini.Continua a leggere

Recuperati i cadaveri dei Due ragazzi dispersi in mare a Catanzaro Lido - 2 VIDEO - : Sono stati trovati e Recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, tuffatosi per aiutare l'amico. ...

Terracina : identificati i Due cadaveri trovati in mare : Aggiornamento ore 17:00 - I corpi ritrovati in mare tra Terracina e Fondi sono della compagna di 31 anni e della figlia di due anni dell’imprenditore Pierluigi Iacobucci. Secondo quanto riferisce l’agenzia stampa Ansa, la conferma sarebbe arrivata dai carabinieri di Mondragone. I due cadaveri sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti, poiché non è ancora chiaro cosa e come abbia ucciso Iacobucci, ...

Ritrovati Due cadaveri in mare al largo di Terracina : sono compagna e figlia imprenditore : L'uomo era scomparso dopo una gita in moto d'acqua e ritrovato morto sulla spiaggia giovedì. La donna aveva indosso un giubbotto salvagente. Sarebbero rimasti in acqua per circa sei giorni

Terracina : trovati in mare Due cadaveri<br>Una donna e una bambina abbracciate : Aggiornamento ore 14:30 - È stato confermato che i due cadaveri trovati in mare tra Fondi e Terracina sono una donna e una bambina, molto probabilmente madre e figlia. Sono di origine africana e avevano addosso un unico giubbotto salvagente. Sembra che fossero in acqua da circa sei giorni. Le salme sono in avanzato stato di decomposizione. Terracina: trovati due cadaveri in mare Nella tarda mattinata di oggi sono stati ritrovati due cadaveri ...

