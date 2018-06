Droga | Trapani è la California di Cosa nostra | “Vigneti trasformati in campi di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Una piccolanascosta tra le campagne trapanesi. Piantagioni di marijuana “controllate con una guardiania armata, anche di notte”. Tutelate dai patti cone destinate ad arrivare nella Palermo by night. In pratica un business milionario. Ed è per proteggerlo che la notte del 31 maggio 2016 è stato ucciso Silvio Mirarchi, un maresciallo dei carabinieri che stava perlustrando una piantagione di canapa afgana nelle campagne intorno a Marsala. Da allora i sequestri hanno ricostruito una mappa alternativa dell’intera provincia di. Una “filiera agricola alternativa” – Un fenomeno in piena evoluzione quello della coltivazione su larga scala della marijuana in Sicilia. Nella zona più a ovest dell’isola, infatti, sono state estirpate e bruciate più di ventiseimila piante solo nel secondo semestre del 2016. Le indagini stanno ...