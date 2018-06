Droga | arrestati 13 richiedenti asilo

Richiedenti asilo gestivano rete Droga : 13 arrestati a Trento : gestivano una rete della droga : per questo tredici centrafricani Richiedenti asilo e un italiano sono stati arrestati dalla polizia di Trento per traffico di stupefacenti. L'operazione ha portato ...

Droga e violenze - arrestati extracomunitari richiedenti asilo : 13 a Trento e 9 a L'Aquila : A Trento in 13 in manette per spaccio. Nel capoluogo abruzzese 9 arresti, oltre la Droga anche violenze e rapine. Tutti erano richiedenti asilo

Palermo : in auto con tre chili di Droga e due figli piccoli - arrestati marito e moglie : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - In auto con tre chili di droga e due figli minori. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, marito e moglie di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia durante un controllo in viale Regione siciliana, a Palermo. Nella loro auto gli agenti hanno trovato, nascosti sotto il

Bari choc - lanciano ragazzo dalla finestra per un debito di Droga : salvo per miracolo. Arrestati tre pusher : Hanno lanciato un giovane dalla finestra, facendolo precipitare dal primo piano e procurandogli lesioni per 40 giorni di prognosi, per un debito di droga. Tre pusher sono stati Arrestati dai ...

Droga : arrestati capi ultras Milan e steward Inter : C'è anche il 37enne Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan, tra i 22 arrestati nell'operazione antiDroga del commissariato Centro a Milano. Secondo le indagini, Lucci riceveva la Droga dagli albanesi all'Interno della sede del "Al Clan" di Sesto San Giovanni, in via Sacco e Vanzetti, e poi si occupava di ridistribuirla in città. Nell'ambito del blitz, in manette è finito anche Massimo Mannelli, responsabile degli steward dell'Inter.

Droga - arrestati capi ultras Milan e steward dell’Inter [NOMI e DETTAGLI] : Operazione antiDroga del commissariato Centro a Milano, 22 arrestati tra cui il 37enne Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan. Secondo le indagini, riceveva la Droga da una banda di albanesi all’interno di un locale a Sesto San Giovanni, in manette anche Massimo Mannelli, responsabile degli steward dell’Inter. Luca Lucci era stato in precedenza condannato per l’aggressione a Virgilio “Virgi” Motta, il ...

Milano : peculato - Droga e calunnia - arrestati tre carabinieri : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Tre carabinieri sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, per vari reati tra cui peculato, detenzione illecita di sostanza stupefacente, calunnia, arresto illegale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. I tre militari sono stati arrestati oggi a Cassano d’Adda, dove erano in servizio, dai carabinieri ...