Doping | Magnini | Evidente ingiustizia

Nuoto : anticipato il “processo” a Filippo Magnini e Michele Santucci sulla vicenda Doping : Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la procura di Nado Italia avrebbe deciso di anticipare i tempi delle udienze al tribunale antidoping di Filippo Magnini e Michel Santucci e degli altri coinvolti nelle indagini riguardanti il nutrizionista Guido Porcellini. La data sarà il 12 luglio e non a settembre. Dopo le polemiche degli ultimi giorni e le reazioni forti di Magnini, scagionato dal processo penale di Pesaro ma responsabile ...

Filippo Magnini e le accuse di Doping : «Un’indagine vergognosa» : Un bonifico da 1200 euro e alcune intercettazioni sospette. Sono queste le principali prove che la Procura di Nado Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping) ha messo sul banco contro l’ex nuotatore Filippo Magnini: alle due violazioni del codice Wada di cui era stato accusato lo scorso ottobre, vale a dire consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e favoreggiamento, se n’è aggiunta una terza, ossia somministrazione o tentata ...

Magnini è una furia dopo le accuse di Doping : “indagine vergognosa!” : Filippo Magnini durissimo dopo le accuse mosse nei suoi confronti in merito ad un presunto caso di doping che lo coinvolge direttamente “È un’evidente ingiustizia. dopo tutta la collaborazione prestata nelle indagini in questi otto mesi di strazio per me, leggo il mio nome ancora sbattuto in prima pagina accostato alla parola doping nonostante, ripeto, la Procura della Repubblica di Pesaro abbia già chiuso il caso dichiarandomi totalmente ...

Filippo Magnini accusato di Doping - chiesti otto anni di squalifica : L’ex nuotatore olimpionico Filippo Magnini (da poco legatosi all’ex velina Giorgia Palmas) è indagato dall’antidoping per una triplice violazione del codice WADA: il procuratore capo PierFilippo Laviani ha chiesto una squalifica di otto anni per il pesarese. L’ex stileliberista, ritiratosi nel dicembre del 2017 e da poco tornato alla ribalta delle cronache rosa proprio per via del suo amore molto social con la Palmas e ...

