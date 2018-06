Donna di 78 anni dona il fegato a un bambino di 1 anno e gli salva la vita

Trapianti - Prato : Donna di 78 anni dona parte del fegato a un bimbo di 1 anno : Storia di amore e generosità a Prato, dove la famiglia di una donna di 78 anni deceduta, alcuni giorni fa, all’ospedale Santo Stefano ha deciso di donare gli organi ed è stato possibile il prelievo del fegato e dei reni. Ben quattro pazienti, in attesa di trapianto, hanno potuto ricevere gli organi, tra questi un bambino di un anno al quale è stata donata una parte del fegato. L’organo, infatti con una operazione di ...

Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi : drogato al volante investì e uccise una Donna in scooter : Domenico Diele è stato condannato a sette anni e 8 mesi per omicidio stradale. La sentenza è stata emessa oggi dal gup del Tribunale di Salerno. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017, L'attore ...

“Laudomia Bonanni. Il potere vitale della Donna” di Liliana Biondi - il 18 giugno la presentazione : Anteprima della XVII edizione del Premio Letterario Internazionale “L’AQUILA”- BPER Banca L’AQUILA – Mentre è ufficialmente avviata la

DONA IL FEGATO A 97 ANNI/ Trapianto record a Perugia : salverà la vita ad una Donna di 64 anni : DONA il FEGATO a 97 anni: Trapianto record a Perugia. Una donna salverà la vita di una paziente di 64 anni affetta da epatocarcinoma. La DONAtrice è deceduta in seguito ad un'emorragia.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Donna scomparsa a Brescia - il marito fermato per omicidio : ma lui nega tutto A dare l'allarme la figlia di 9 anni : Un marocchino 50enne è stato fermato a Brescia dopo la scomparsa della moglie, anche lei marocchina, di 29 anni. La Donna è scomparsa domenica e lui è stato ripreso mentre trascinava un grosso sacco ...

