Donatori di sangue in calo 8 mila in meno rispetto al 2017 | numeri ai minimi storici dal

Sanità : in calo il numero dei Donatori di sangue in Italia - record negativo : In calo nel 2017 il numero dei donatori di sangue in Italia, dopo il record negativo dell’anno precedente dal 2009: i dati raccolti dal Centro nazionale sangue sono stati presentati oggi a Roma nella sede del Senato in previsione del World Blood Donor Day, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra il 14 giugno. I donatori lo scorso anno sono stati poco più di un milione e 680mila, in diminuzione di 8mila unità rispetto al ...