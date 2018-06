Donatella Briosi preda di un' assurda follia

Udine. Donatella Briosi uccisa nello studio del notaio Paolo Alberto Amodio : Omicidio suicidio a Udine. Due ex coniugi erano nello studio del notaio per la vendita di un immobile di proprietà

Udine. Giuliano Cattaruzzi uccide l’ex moglie pescarese Donatella Briosi poi si spara : Femmicidio a Udine nello studio del notaio Amodio. Giuliano Cattaruzzi ha sparato all’ex moglie Donatella Briosi. Subito dopo si è tolto la vita nello studio del professionista dove la coppia, divorziata da tempo, stava sottoscrivendo la vendita di un immobile di proprietà comune sito a Tarcento, in provincia di Udine.--Il dramma è accaduto intorno alle 10,15 nello studio notarile di via Rialto. Davanti al notaio c’erano oltre a Cattaruzzi e ...