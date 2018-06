Donald Trump e Kim Jong-un | cos’è successo a Singapore

Cina - vertice fra Kim Jong-un e Donald Trump riveste un significato storico di grande importanza : La parte cinese ha molto apprezzato la decisione politica presa dai leader dei due paesi, accogliendo con favore e sostenendo i risultati conseguiti nel corso dell'incontro di ieri. La Cina valuta ...

Donald Trump e Kim Jong-un - a Singapore il ‘non-presidente’ Usa ha fatto un bel passo indietro : Due cose possono esser dette con assoluta sicurezza dopo lo “storico” incontro, in quel di Singapore, tra Donald Trump e Kim Jong-un. 1. La prima – molto consolatoria e ovvia, ma altrettanto volatile ed effimera – è che, nel catulliano alternarsi d’odio e d’amore tra i due protagonisti, il secondo è infinitamente meno peggio del primo. Ovvero: che molto meno angosciante è, per il pianeta Terra, assistere al pur sconcertante e non ...

Donald Trump e Kim Jong-un : 'Due uomini - due leader - un destino' - la storica stretta di mano : ' Molte persone nel mondo - ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un - penseranno che sia una specie di film di fantascienza ', e si riferiva chiaramente a quanto stava, seppur desiderato, ...

Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore - questo summit l’ha voluto Moon Jae-in : Incontro storico ed eccezionale quello di Singapore tra Donald Trump e Kim Jong-un, sotto tutti i punti di vista, dal bizzarro taglio di capelli e acconciatura dei due leader fino alla dichiarazione congiunta dell’accordo, una delle più vaghe nella storia moderna. Evento assolutamente mediatico, migliaia di giornalisti, fotografi e cameramen hanno rimbalzato immagini e frasi attraverso il pianeta cercando di dare all’evento un senso politico. E ...

Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore - incontrarsi e dirsi banalità. Poi negoziare sul serio : Saranno pure diventati i migliori amici di questo mondo, il leader del Mondo libero e il dittatore alla terza generazione dell’unica dinastia comunista. Ma, poiché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio – detto che appartiene alla saggezza universale -, il presidente nordcoreano Kim Jong-un, prima di firmare il documento conclusivo dello “storico Vertice” con il presidente americano Donald Trump, s’è ben premurato di fare controllare da un agente ...

Cosa è successo durante i colloqui tra Donald Trump e Kim Jong-un : L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, Singapore, 12 giugno 2018 (Foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati alle 9:00 di mattina a Singapore (quando in Italia erano le 3:00 di notte di martedì 12 giugno) sull’isola di Sentosa, a Singapore. Una data storica e persino inattesa considerando i rapporti tra i due paesi, storicamente farraginosi e ostici, e ...

Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, poi hanno discusso calorosamente e infine hanno firmato un documento congiunto: tutte le notizie

Donald Trump e Kim Jong-un - storico incontro a Singapore per un accordo sul nucleare. “Il passato è alle spalle” : Donald Trump e Kim Jong-un hanno firmato un documento comune sul processo di de-nuclearizzazione della Corea del Nord. Non si conoscono ancora esattamente i termini dell’intesa, ma il presidente Usa ha detto che le due parti si sono accordate “su un documento molto importante, un documento piuttosto comprensivo”. Kim ha spiegato che “abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle. Il mondo assisterà a un ...

Donald Trump e Kim Jong Un - stretta di mano e documento comune dopo 70 anni di gelo : "Nice to meet you Mr. President". Così, con la formula più rituale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha salutato Donald Trump, gli ha stretto la mano per oltre 10 secondi e si è soffermato con lui davanti ai fotografi per immortalare il summit di Singapore. Un incontro storico, avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione scenico e hollywoodiano: il presidente Usa e il leader nordcoreano si sono ritrovati sul ...

Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, e poi sono iniziate le riunioni: le notizie, man mano che arrivano

I leader di Stati Uniti e Corea del Nord si sono incontrati per la prima volta a Singapore, con strette di mano e qualche sorriso

