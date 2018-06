Diritti tv Serie A Attesa per l' apertura delle buste | tre offerte presentate | accordo

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - offerte da Sky - Mediaset e Perform. Nessuna da MediaPro : Gli spagnoli di MediaPro non hanno presentato offerte per la nuova asta dei Diritti di Serie A 2018-21. La scadenza era fissata per questa mattina alle 11. A quanto si apprende si sarebbero fatti avanti con offerte vincolanti Sky, Mediaset e Perform. Da capire su quali dei tre pacchetti di partite si siano orientate le proposte: i tre pacchetti hanno un minimo d'asta 452, 408 e 240 milioni. Probabile che Mediaset abbia presentato una offerta ...

Tre offerte per i Diritti tv della Serie A : buste da Sky - Mediaset e Perform : Sarebbero tre le offerte presentate per i diritti tv: le uniche buste sarebbero presentate da Sky, Mediaset e Perform. L'articolo Tre offerte per i diritti tv della Serie A: buste da Sky, Mediaset e Perform è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani la verità. Sky pronta a fare parte leone - rebus Mediapro : domani la Lega Serie A scoprirà se dopo due bandi a vuoto e uno naufragato con Mediapro, finalmente potrà incassare il miliardo e 100 milioni preteso per i Diritti tv del campionato. Il termine per le offerte è alle 11, poi saranno aperte davanti al notaio prima dell'assemblea chiamata ad assegnare i tre pacchetti. Nessuno può comprare tutto. Sky è favorita, Mediapro l'incognita, non è chiaro ancora co...

Quillot attacca la Serie A : «Imbroglio sui Diritti tv : richieste assurde a Mediapro» : Il Ceo della Lega Calcio francese (LFP) Didier Quillot attacca la Lega Serie A per la gestione dei diritti tv e dell'affare con Mediapro. L'articolo Quillot attacca la Serie A: «Imbroglio sui diritti tv: richieste assurde a Mediapro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Scontro MediaPro - Lega possibili modifiche embargo gol in chiaro : Si avvicina il momento della verità nella corsa ai Diritti tv della Serie A. Gli operatori studiano le offerte da presentare entro mercoledì alle 11 e le alleanze da costruire dopo, permesse dal bando con la 'ritrasmissione', senza barriere fra piattaforme. Nessuno può comprare tutto in questa asta per prodotto, da cui la Lega spera di incassare 1,1 miliardi di euro. Sky e' pronta ad assicurarsi 2 pacchetti su 3, in teoria ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Tribunale respinge reclamo MediaPro : Il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo di MediaPro confermando la sospensione cautelare al bando per i Diritti tv della Serie A della società spagnola. È questa, la decisione con cui il collegio di tre giudici ha confermato l'ordinanza del 9 maggio scorso del giudice Claudio Marangoni, che aveva di fatto annullato il bando accogliendo le istanze di Sky. Una settimana fa la Lega Serie A ha risolto per inadempienza il ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Impossibile botte piena e moglie ubriaca» : «Non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, cioè non si può pensare di massimizzare i ricavi e nel contempo, cosa che può essere anche un desiderio dell'opinione pubblica, avere il calcio free». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando, a margine di una cerimonia a Redipuglia, dell'assegnazione dei Diritti tv per le partite della Lega Serie A. Malagò ha ...

Calcio - Diritti tv Serie A : mercoledì l'assegnazione - Novantesimo Minuto a rischio? : Come si potrà vedere il campionato di Calcio in tv dalla prossima stagione lo si saprà solamente mercoledì sera quando la Lega Serie A assegnerà i diritti televisivi del triennio 2018-2021 (con la Lega che conta finalmente di incassare 1.1 miliardi di euro a stagione) dopo un anno tormentato, fra bandi a vuoto e l'accordo naufragato con Mediapro (le eventuali offerte di Sky, Mediapro, Mediaset, Tim, Perform e Italia Way dovranno essere ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cdr RaiSport : «Senza 90° Minuto piano editoriale da rifare» : Il cdr di RaiSport si dice «basito e sconcertato» in una lettera inviata al direttore Gabriele Romagnoli. I giornalisti - si spiega - chiedono «un confronto sui programmi del prossimo anno, lui rifiuta il confronto e, con disprezzo nei confronti della redazione, si limita a mandare una mail. Peccato che poche ore dopo il suo palinsesto viene smontato non da noi, ma dalla notizia dei Diritti tv. Tutto da r...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cdr RaiSport : «Con chiusura 90° Minuto piano editoriale da rifare» : Il cdr di RaiSport si dice «basito e sconcertato» in una lettera inviata al direttore Gabriele Romagnoli. I giornalisti - si spiega - chiedono «un confronto sui programmi del prossimo anno, lui rifiuta il confronto e, con disprezzo nei confronti della redazione, si limita a mandare una mail. Peccato che poche ore dopo il suo palinsesto viene smontato non da noi, ma dalla notizia dei Diritti tv. Tutto da rifare, ...

Diritti TV Serie A : due abbonamenti per vedere tutte le partite e immagini in chiaro solo dopo le 22.00. La Rai insorge : Serie A Risolto il contratto con Mediapro, la partita relativa ai Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni si avvia verso un’autentica rivoluzione. L’assemblea dei presidenti delle squadre partecipanti al massimo campionato di calcio italiano ha approvato i nuovi pacchetti, che prevedono una vendita per prodotto e non per piattaforma e, soprattutto, non potranno essere acquistati da un unico operatore. Diritti TV Serie ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Polemiche e dubbi tra fasce orarie - chiaro e abbonamenti : Come si potrà vedere il calcio in tv dalla prossima stagione lo si saprà solamente mercoledì sera quando la Lega Serie A assegnerà i Diritti televisivi del triennio 2018-2021 (con la Lega che conta finalmente di incassare 1.1 miliardi di euro a stagione) dopo un anno tormentato, fra bandi a vuoto e l'accordo naufragato con Mediapro. C'è stata la pubblicazione dei pacchetti (tre e per fasce orarie), una vera e ...

Diritti tv serie A : fasce orarie - in chiaro e abbonamenti. E' tutto un rebus : Come si potrà vedere il calcio in tv dalla prossima stagione lo si saprà solamente mercoledì sera quando la Lega serie A assegnerà i Diritti televisivi del triennio 2018-2021 , con la Lega che conta ...

Diritti tv Serie A - tifosi in rivolta : impossibile vedere tutte le partite con un solo abbonamento : Diritti tv Serie A, situazione che si sta per delineare in vista delle prossime stagioni ma che rischia seriamente di penalizzare i tifosi. Dunque, tirando un po’ le somme, esistono 3 pacchetti tutti differenti che le varie tv possono acquistare per poi rivendere, ad una condizione però: nessun operatore può acquistare tutti e tre i pacchetti. Ergo, nessuno avrà tutte le gare della Serie A. I tifosi sono già indignati. Ma non è tutto, il bando ...