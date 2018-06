Diritti tv | offerte sotto minimo 1 | 1 mld

Diritti tv Serie A - offerte di Sky - Mediaset e Perform non superano 1 - 1 miliardi di euro : si passa alla fase di rilancio : Le offerte arrivate in Lega per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, da Sky, Mediaset e Perform, non hanno superato la base d’asta indicata di 1,1 miliardi di euro. Si passa quindi alla fase di rilancio che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non si tiene nello studio dell’avvocato Alberto Toffoletto, ma nella sede stessa della Lega di A, in via Rosellini. Le trattative sono gestite dal ...

Serie B : 3 offerte per i Diritti televisivi - ecco la decisione dell'Assemblea Video : Il campionato di Serie B è ancora in corso, ma i dirigenti della Lega B sono gia' impegnati nella programmazione della prossima stagione [Video]. Di certo, c'è tanta attesa nel capire chi riuscira' a spuntarla nella lotta per accaparrarsi i diritti tv della Serie B nel prossimo triennio. Proprio di questo si è parlato approfonditamente durante l'Assemblea che si è tenuta in Via Rosellini a Milano e nella quale erano presenti 21 societa'. Durante ...

