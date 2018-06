Diritti tv | la spuntano Sky e Perform Micciché | ' Raggiunti 1 | 4 miliardi | salvato ' 90Â°

sport.ilgazzettino

: Quando si parla di PARITÀ DI DIRITTI E TRATTAMENTO per gli ormai innumerevoli generi, spuntano sempre personaggi pi… - marcogirgi : Quando si parla di PARITÀ DI DIRITTI E TRATTAMENTO per gli ormai innumerevoli generi, spuntano sempre personaggi pi… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) 'Quello che si è riusciti a fare in queste settimane è di grande rilievo per tutti coloro che operano in questo mondo - ha concluso il numero uno della Lega calcio - Doppio abbonamento? Si evita, ci ...