Dieselgate - Multa da un miliardo di euro alla Volkswagen in Germania

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Le autorità tedesche hanno inflitto unada undial Gruppoper aver venduto, tra il 2007 e il 2015, 10,7 milioni di automobili dotate di "funzioni software non ammesse", i cosiddetti defeat device. La sanzione non è stata contestata dal colosso tedesco, già dichiaratosi responsabile dello scandalo emissioni.Caso chiuso. A ordinare il decreto è stata la procura di Braunschweig, nella Bassa Sassonia: con il pagamento dellalapotrà così mettere la parola fine alle azioni legali mosse dalle autorità tedesche, chiudendo definitivamente il procedimento giudiziario aperto negli scorsi anni. "A seguito di un esame approfondito", si legge in una nota diramata dprocura, "laha accettato la sanzione e non presenterà ricorso. Così facendo laammette la propria responsabilità per la crisi del ...