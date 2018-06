Dieselgate | multa da 1 mld a Volkswagen; Gruppo | pagheremo

Dieselgate - Multa da un miliardo di euro alla Volkswagen in Germania : Le autorità tedesche hanno inflitto una Multa da un miliardo di euro al Gruppo Volkswagen per aver venduto, tra il 2007 e il 2015, 10,7 milioni di automobili dotate di "funzioni software non ammesse", i cosiddetti defeat device. La sanzione non è stata contestata dal colosso tedesco, già dichiaratosi responsabile dello scandalo emissioni.Caso chiuso. A ordinare il decreto è stata la procura di Braunschweig, nella Bassa Sassonia: ...