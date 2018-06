Detto Fatto | Bianca Guaccero è la nuova conduttrice

davidemaggio

(Di mercoledì 13 giugno 2018)Il pomeriggio di Rai 2 ha finalmente il suo nuovo volto. Dopo il trasloco di Caterina Balivo sull’ammiraglia (qui maggiori dettagli), in queste ore si sono sciolti i dubbi riguardo la sua sostituta, che andrà a condurrea partire dal prossimo settembre: il programma dedicato ai tutorial sarà affidato a, al suo esordio ufficiale in queste vesti. Che poi, ci chiediamo il perchè di una virata professionale del genere. Ma questa è un’altra storia.al posto di Caterina Balivo L’attrice pugliese è stata valletta al Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo nel 2008 e nel 2016 ha co-condotto con Alan Palmieri Battiti Live su TeleNorba, ma finora non ha mai tenuto in mano le redini di uno show televisivo. La Rai, nonostante ciò, ha deciso di puntare su di lei per colmare il vuoto lasciato da Caterina ...