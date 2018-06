Design circolare | Ikea è pronta a dare in affitto e rivendere mobili usati

wired

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Älmhult, Svezia – Dal 2030, tutti i prodotti dovranno contenere materiali riciclati o al massimo riciclabili e dal 2019 si dirà addio a tutti gli oggetti di plasticauna sola volta (per esempio le cannucce). È un obiettivo importante quello che ha annunciatodurante i DemocraticDays ad Älmhult, dove si trova la sede centrale dell’azienda. Un cambiamento di prospettiva che deve necessariamente spingere verso l’utilizzo di nuovi tipi di plastica non proveniente dal petrolio, come quella vegetale e quella realizzata a partire dall’anidride carbonica, oppure nuovi materiali più amichevoli nei confronti dell’ambiente, come il bambù, legno che cresce molto in fretta e non richiede grandi quantitativi di acqua. All’interno di una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, però, rientra anche il concetto di: ...