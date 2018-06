Depressione post partum | esiste anche un servizio online che sostiene le mamme

Blastingnews

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Moltesoffrono di, un disturbo destabilizzante che colpisce circa il 15% della popolazione e che incide profondamente sulla salute psicofisica non solo dellemadei bambini, che ne soffrono considerevolmente. Per aiutare e tutelare le, è stato creato un, 'Un sorriso per le', a cui ci si può affidare per risolvere il frequente problema della. IlIl sito internet a cui bisogna collegarsi, www..it, è un valido aiuto a questa problematica. Secondo il senso comune, una neo-mamma è sempre felice. Purtroppo non è così. Laè più frequente di quel che si creda: un disturbo spesso sottovalutato dalla società e dalle stesse donne che ne soffrono. Le neo-affette da questa patologia non si sentono all'altezza del ruolo di mamma che dovranno adempiere: sono tristi, ...