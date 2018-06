Def | stop all' aumento dell' Iva con condono e tagli alla spesa | La Repubblica

Estrema unzione per Asus ZenFone 2 : stop Definitivo agli aggiornamenti? : Ci sono importanti novità che ho avuto modo di raccogliere per tutti gli utenti ancora in possesso di un Asus ZenFone 2 oggi 9 giugno. Dopo aver richiesto informazioni pubblicamente all'interno della pagina Facebook ufficiale del produttore, a proposito del rilascio di possibili aggiornamenti per un device che a metà 2018 risulta essere molto popolare in Italia, occorre necessariamente fare un punto della situazione per chi si aspettava ...

Sanità - Fondazione Gimbe : “Stop a Definanziamento : -12 miliardi in 3 anni oltre a sprechi - urgono scelte precise” : Il Servizio sanitario nazionale è un quarantenne un po’ acciaccato con diverse patologie che rischiano di comprometterne la prognosi. La definizione è del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Che in occasione della presentazione del terzo Rapporto sulla sostenibilità del Ssn realizzato dall’ente, punta il dito sul definanziamento della Sanità pubblica. Rispetto al quale è prioritario invertire la rotta. Secondo i ...

Aereo Malaysia Airlines disperso : stop Definitivo alle ricerche : E’ stato annunciato lo stop ufficiale e definitivo alle ricerche dell’Aereo Malaysia Airlines scomparso l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo: Ocean Infinity, ingaggiata dal governo malese, ha interrotto formalmente la perlustrazione dell’Oceano Indiano dopo due proroghe alla sua missione originaria di 90 giorni. La società privata statunitense non ha trovato nulla e il governo non prevede di finanziare una nuova ...

Volo MH370 - stop Definitivo alle ricerche del relitto : Le ricerche dei rottami del Volo MH370, l'aereo della Malaysia Airlines scomparso l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, sono state definitivamente fermate. La società privata statunitense Ocean ...

Volo MH370 - stop Definitivo alle ricerche del relitto : Volo MH370, stop definitivo alle ricerche del relitto Volo MH370, stop definitivo alle ricerche del relitto Continua a leggere L'articolo Volo MH370, stop definitivo alle ricerche del relitto proviene da NewsGo.

Contratto di governo - dai rom all'economia - dai migranti al Sud : i punti principali della bozza Definitiva. E salta lo stop alla Tav : Condividi Sovranismo tricolore e apertura alla Russia: 'Via alle sanzioni' Il sovranismo diventa la politica estera dell'Italia. Che sarà basata 'sulla centralità dell'interesse nazionale e sul ...

Def - verso risoluzione condivisa su stop agli aumenti Iva. In commissione sì di Lega e M5s - Pd astenuto e FI contraria : La commissione speciale della della Camera ha dato via libera al Documento di economia e finanza del governo Gentiloni. La relazione al documento presentata dalla relatrice Laura Castelli (M5S), che la prossima settimana sarà in aula, ha ottenuto il voto favorevole dei pentastellati e della Lega, mentre il Pd si è astenuto e Forza Italia ha votato contro. Tra i contenuti c’è, come primo punto fermo, la necessità di evitare gli aumenti ...

Lo stallo politico pesa sul Def : partiti con poche idee e confuse - l'intesa c'è solo sullo stop agli aumenti Iva : Su una sola cosa sono tutti d'accordo, fermare a ogni costo gli aumenti Iva per 12 miliardi, previsti se nulla cambia a partire dal 2019. Su tutto il resto, ora che il Def è arrivato in Parlamento, i partiti non solo non hanno intese ma nemmeno troppo le idee chiare visto che, ripetono deputati e senatori, nessuno ancora sa se si appresta a scrivere una risoluzione da maggioranza o da opposizione.E il rischio che si sta materializzando in ...

Bollette telefoniche - l’Antitrust conferma lo stop ai rincari : “Le aziende riDefiniscano l’offerta” : Bollette telefoniche, l’Antitrust conferma lo stop ai rincari: “Le aziende ridefiniscano l’offerta” Bollette telefoniche, l’Antitrust conferma lo stop ai rincari: “Le aziende ridefiniscano l’offerta” Continua a leggere