DEF | governo in manovra per stop aumento IVA e accise

"Conte generico e poco concreto E' pericoloso aumentare il DEFicit" Governo - Cottarelli ad Affaritaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

Governo Conte - venti giorni per DEFinire le prime linee di politica estera : Si parte venerdì e sabato, 8 e 9 giugno: il presidente del Consiglio parteciperà alla riunione annuale del G7 che si svolgerà a Charlevoix, in Quebec. venti giorni più tardi, il 28 di questo mese, il ...

ALBERTO BAGNAI - "FLAT TAX : 2019 IMPRESE - 2020 FAMIGLIE"/ Governo M5s-Lega : "DEFicit - parità di trattamento" : ALBERTO BAGNAI, "flat tax, 2019 IMPRESE e 2020 famiglie": Governo M5s-Lega, l'economista del Carroccio ha parlato della tassa piatta e di quando verrà introdotta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Governo - Cottarelli : “Nel contratto condono e promesse che richiedono più DEFicit. Con il nostro debito non si può” : “Ci sono parti di programma che mi vanno benissimo, come la parte sulla corruzione e la lotta all’evasione fiscale. Ma lo strumento è sbagliato, si chiama pace fiscale ma si parte dall’ennesimo condono, tra l’altro molto molto generoso, credo sia un errore. E c’è questa idea fondamentale che per crescere di più si deve fare più deficit pubblico, ma per un paese che ha un debito pubblico già alto è troppo rischioso”. Così ...

Il Governo Conte parte con un DEFicit di credibilità politica in Europa : Il Governo Conte risorge come Lazzaro, ma parte con l'aggravio di un preoccupante deterioramento della posizione dell'Italia all'interno dell'Unione Europea.Negli ultimi anni il nostro Paese era riuscito a guadagnare la prima fila nella battaglia per la democratizzazione delle strutture e delle procedure dell'Ue e per la correzione sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità in ...

Governo - Calenda : 'apprendisti stregoni ci spingono verso DEFault' : Bisogna recuperare il mondo rappresentativo della società civile, che non significa i professori. Spesso abbiamo confuso rappresentanza con competenza". E ancora: "Finora il Pd si è perso nelle liti ...

Governo : Calenda - contrario a tecnici ma con Di Maio-Salvini a rischio DEFault : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “C’è un punto importante da chiarire. Noi eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria, ci siamo auto inflitti una crisi finanziaria perché” nel tentativo di formare un Governo M5S-Lega “abbiamo assistito ad uscite, dichiarazioni e smentite deliranti. Io sono contrario ai governi tecnici, ma un Governo politico va bene se non distrugge in poche settimane i risparmi degli ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Calenda 'Spingono l Italia verso il DEFault' : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini, che oggi fa tappa in Lombardia con il suo infinito tour elettorale, potrebbe rispondere ...

DEFicit - competitività e burocrazia. Le idee di Cottarelli per il nuovo governo : Con il no del presidente della Repubblica a Paolo Savona al ministero dell'Economia si è chiuso alle 20 di ieri sera l'incarico che il capo dello Stato aveva affidato a Giuseppe Conte per la formazione di un governo M5s-Lega. "Il capo dello Stato non può subire imposizioni", ha detto Sergio Mattarel

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in DEFiscalizzazione per imprese (3) : (AdnKronos) - "Infine, c’è un appello che non deve cadere nel vuoto: quello rivolto alla politica, il 7 febbraio scorso da Palazzo delle Sentinelle a Milano, dall’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri e l’Associazione Nazionale del Fante, per “il ripristino di un period

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in DEFiscalizzazione per imprese : Venezia, mag. (AdnKronos) - "Ho assistito con molta attenzione e grandi aspettative alla formazione di questo, oramai prossimo, Governo Conte. La mia speranza, e non l’ho mai nascosto, era che dell’esito delle elezioni politiche del 4 marzo scorso potesse sorgere un Governo trainato dal centrodestra

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in DEFiscalizzazione per imprese (2) : (AdnKronos) – “spero si proceda presto con importanti azioni di defiscalizzazione e sburocratizzazione per le nostre imprese: in Veneto gli imprenditori desiderano questo, perché la pressione fiscale sul mondo del lavoro oramai è insopportabile e inaccettabile e trovano preoccupante culturalmente ed economicamente il reddito di cittadinanza – prosegue – Questo aspetto coinvolge nel suo senso più ampio però tutti i ...

