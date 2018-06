Decine di migliaia di bambini testimoni o vittime di maltrattamenti

Amianto e malattie correlate : in Italia 6.000 decessi e Decine di migliaia di nuovi malati : Martedì 19 giugno a partire dalle 9.30 nella Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 4) si terrà la conferenza stampa-seminario sul tema “Come la ricerca può sconfiggere i tumori da Amianto: le ultime scoperte scientifiche”. Durante l’iniziativa, promossa dall’Osservatorio Nazionale Amianto, associazione rappresentativa delle vittime dell’Amianto, verrà presentato ‘il libro bianco delle morti ...

Ilva - Calenda contro Grillo : “Sei come il grande Gatsby. Il modo in cui parli della vita di Decine di migliaia di operai è intollerabile” : “Ho visto il video di Beppe Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che dà lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Così l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, polemizza a distanza con Grillo sull’Ilva e sulla ricetta del fondatore dei 5 Stelle per riconvertirla. “Ovviamente – si ...

Eruzione del Vulcano del Fuego : Decine di morti e migliaia di sfollati : Sono al momento almeno 25 i morti nell’Eruzione del Vulcano del Fuego. La bocca di fuoco si trova a sud

Ambasciata Usa a Gerusalemme - è caos : Decine di palestinesi uccisi - migliaia i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza

Ambasciata Usa a Gerusalemme - è caos : Decine di palestinesi uccisi - migliaia i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza

Palermo : operazione 'Car network' - giro d'affari da Decine di migliaia di euro (2) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini, si è acclarato che alcuni degli arrestati realizzavano "consistenti profitti truffando varie compagnie assicurative attraverso la simulazione di furti di veicoli o incidenti stradali mai avvenuti". Sono tuttora in corso perquisizioni presso alcuni siti nella d

Palermo : operazione 'Car network' - giro d'affari da Decine di migliaia di euro : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Ammontava a decine di migliaia di euro il giro d'affari della banda che aveva messo su una vera e propria organizzazione specializzata in furti, ricettazione e riciclaggio di veicoli. Sono dodici le persone finite in carcere all'alba di oggi nel palermitano. Sono accus

Armenia : Decine di migliaia in piazza per Pashinyan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Udine - 38 agricoltori indagati per disastro ambientale : con i loro pesticidi hanno sterminato Decine di migliaia di api : A Basiliano e Bicinicco, in provincia di Udine, gli uomini del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia, hanno scoperto che nel periodo della semina del mais su 400 alveari, le api da miele sono calate da 60mila insetti per arnia ad appena 10-20mila. In altre località hanno addirittura filmato migliaia di api che, dopo essere rientrate dalla ricerca di polline o di acqua per approvvigionare la colonia, hanno cominciato a tremare, ...

Hawaii - il vulcano Kilauea fa paura : migliaia di evacuati dopo Decine di scosse di terremoto : Hawaii, il vulcano Kilauea fa paura: migliaia di evacuati dopo decine di scosse di terremoto Colate di lava e vapori ardenti da una fessura. C’è rischio di esplosioni non prevedibili Continua a leggere

Scuola - 1° maggio in sciopero per salvare Decine di migliaia di diplomati magistrale : Domani, 1° maggio , è la Festa dei lavoratori e per un gruppo di maestri precari della Scuola pubblica, con diploma magistrale, sarà una festa particolare: la passeranno davanti al Miur , dove da un ...

Madonna Bianca : esplosione in banca Colpo da Decine di migliaia di euro : 6c43e6ff-0432-466c-8318-3fae82c1b95d.jpg Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Yara: morta ...

Madonna Bianca : fanno saltare il bancomat Nella notte colpo da Decine di migliaia di euro : 6c43e6ff-0432-466c-8318-3fae82c1b95d.jpg Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Yara: morta ...

Ferro : governo non abbandoni al proprio destino Decine di migliaia di insegnanti : Serve subito una soluzione politica: si mettano da parte i giochi di palazzo e si pensi al futuro di migliaia di docenti e alla qualità dell'istruzione da dare agli studenti'.