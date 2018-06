Death Stranding | Kojima vuole farci provare l' opposto del senso di libertà che possiamo

E3 2018 : Death Stranding e il significato di ciò che abbiamo visto nel nuovo trailer - articolo : Death Stranding, uno dei titoli più attesi e chiacchierati del momento, è tornato a mostrarsi sul palco della conferenza E3 di Sony, come largamente anticipato da Shawn Layden e Hideo Kojima in persona. Mentiremmo se vi dicessimo che quest'apparizione ci ha lasciato pienamente soddisfatti e il motivo di ciò è più psicologico di quanto si possa pensare: da amante impacciata a cacciatrice spietata, Ellie ha mostrato in pochi minuti la caratura del ...

E3 2018 : Death Stranding avrà un solo personaggio giocabile e il combattimento non sarà obbligatorio : Hideo Kojima ha finalmente mostrato il primo filmato di gameplay di Death Stranding e, come avrete visto, il titolo si è rivelato essere completamente diverso da quanto potevamo aspettarci, con un focus sull'esplorazione. Come riporta Gearnuke, il primo video gameplay non ha visto nessun combattimento e ci sono stati suggerimenti su personaggi multipli che potrebbero essere giocabili, tuttavia, Kojima ha confermato che il giocatore controllerà ...

E3 2018 : Death Stranding si mostra in tante nuove spettacolari immagini : Erano le prime ore della giornata di oggi quando Death Stranding si è mostrato in un nuovo spettacolare trailer durante la conferenza E3 2018 di PlayStation. Un trailer come da tradizione molto enigmatico ma che quanto meno mostra concretamente qualche passo in avanti a livello di sviluppo. Sono infatti spuntate le primissime scene di gameplay ma ciò che attira l'attenzione di molti fan di Hideo Kojima sono i nuovi personaggi comparsi nel ...

E3 2018 : finalmente le prime scene di gameplay di Death Stranding : "Give me your hand in life. Give me your hand in Death. Give me your hand in spirit", è una frase cardine del nuovo trailer di Death Stranding, Un trailer che mostra da vicino anche degli spezzoni di gameplay, legati in particolare all'esplorazione e a delle fasi stealth.C'è anche spazio per quella che probabilmente è la protagonista femminile, interpretata da Lea Seydoux, che in questo caso interagisce con il protagonista che ha il volto di ...

Hideo Kojima continua a stuzzicare i fan : pubblicata una nuova misteriosa immagine per Death Stranding : L'E3 2018 si sta avvicinando sempre di più e, come probabilmente saprete, l'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima sarà tra i protagonisti della kermesse, insieme ad altre grandi esclusive PS4, come The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man.In vista dell'E3, ecco che Kojima torna a stuzzicare i fan con una nuova misteriosa immagine dedicata al suo Death Stranding che ha scatenato i tantissimi giocatori, attualmente impegnati nel ...

Death Stranding : Mads Mikkelsen è entusiasta del titolo : Durante un'intervista con Total Film, Mads Mikkelsen ha parlato di Death Stranding e di com'è stato creare le scene col mo-cap.Come riporta Metalgearinformer l'attore è rimasto estremamente colpito dall'opera:"E' stato un tantino surreale, Kojima ha cercato più volte di spiegarci la storia e quando pensavo di aver capito, ecco che ripartivo da capo. E' troppo complicato. E' bellissimo."Read more…

Death Stranding potrebbe essere ambientato in Islanda? : Qualche giorno fa Kojima ha pubblicato tramite Twitter un'immagine che mostra il muschio in-game di Death Stranding, ovviamente i fan non si sono tirati indietro nel formulare teorie e ipotesi sul suo significato.Come riporta Gamesradar, l'utente Rafael Andrade si è accorto che il muschio postato da Kojima somiglia molto a quello che si forma nelle rocce laviche in Islanda, effettivamente non possiamo dargli torto in quanto mettendo a confronto ...

In Death Stranding gli utenti dovranno collaborare? Sentiamo Mads Mikkelsen : Non sappiamo quasi nulla su Death Stranding, ma nelle ultime settimane i producer e gli attori coinvolti (su tutti, Hideo Kojima e Mads Mikkelsen) si stanno pian piano sbottonando su qualche minuscolo dettaglio. Sembra proprio che il gioco richiederà la collaborazione di diversi giocatori in tutto il mondo, almeno secondo Mikkelsen. Parlando con la rivista Total Film, la star di Death Stranding Mads Mikkelsen ha menzionato il progetto mentre ...

Mads Mikkelsen : "sarà fondamentale in Death Stranding la collaborazione tra giocatori" : Death Stranding è uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, e nonostante questo sappiamo ancora pochissimo sulla nuova creatura di Hideo Kojima. Una delle pochissime cose che potremmo presumere sul gioco è che questo offrirà un'esperienza prettamente single player, almeno considerando i precedenti lavori del game designer.Proprio per questo motivo suscitano discreta curiosità le dichiarazioni di Mads Mikkelsen, il noto attore che avrà un ...

Hideo Kojima condivide una nuova immagine dell'atteso Death Stranding : È passato un po' di tempo da quando abbiamo visto alcune nuove immagini dell'attesissimo Death Stranding di Kojima Productions, ma oggi lo stesso Hideo Kojima ha deciso di offrire un piccolo assaggio ai numerosi fan.L'"assaggio" in questione, riportato da Dualshockers, è arrivato sotto forma di quello che sembra uno screenshot in primo piano con terreno roccioso coperto da un muschio davvero dettagliato.Kojima-san ha anche accompagnato lo ...

Hideo Kojima stuzzica i fan di Death Stranding all’E3 2018 con una foto : È passato molto tempo da quando abbiamo avuto novità su Death Stranding della Kojima Productions, ma nelle ultime ore Hideo Kojima ha deciso di stuzzicare i suoi fan con una foto piuttosto criptica. L'immagine enigmatica si presenta sotto forma di quello che sembra uno screenshot che raffigura un terreno roccioso coperto da muschio. Kojima-san ha anche accompagnato lo screenshot con un messaggio: "+1 on the T-minus 3 weeks. E3 2018 Decima × ...

Confermato un nuovo trailer di Death Stranding per l'E3 : Hideo Kojima ha iniziato ad utilizzare Twitter per dare qualche anticipazione di quello che potremmo aspettarci dall'E3, come riporta Dualshockers infatti lo stesso creatore del progetto sta lasciando cadere qualche suggerimento su quel che vedremo di Death Stranding all'importante fiera videoludica.Kojima ha parlato sul social network del processo di editing dell'ultimo trailer di Death Stranding, suggerendo che potremo finalmente vedere ...

Death Stranding : l'attore Mads Mikkelsen racconta il passato da ballerino e di come sia stato fondamentale per interpretare il suo personaggio nel gioco : Death Stranding è il nuovo atteso gioco di Hideo Kojima che sarà tra i protagonisti assoluti dell'E3 2018 di Sony, insieme a The Last of Us Part 2, Spider-Man e Ghost of Tsushima.come ormai saprete, nel cast di Death Stranding rientrano famosi attori, come ad esempio Mads Mikkelsen e, proprio lui, ci svela oggi un'interessante retroscena. Infatti, come riportato su Metal Gear Informer, Mikkelsen ha svelato come sia stato fondamentale il passato ...

Hideo Kojima e Death Stranding si preparano all’E3 2018 : il director sarà ospite esclusivo : Il prossimo partecipante all'E3 Coliseum, lo show per l'E3 2018 a cura di Geoff Keighley, è stato recentemente rivelato ed è un nome davvero noto del'industria, nonché uno dei principali protagonisti della fiera di Los Angeles: Hideo Kojima, che pare sia lavorando proprio in questi giorni per confezionare il nuovo materiale su Death Stranding da mostrare alla conferenza Sony. Hideo Kojima, il creatore della serie Metal Gear Solid e l'attuale ...