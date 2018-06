Dazi | Usa alzano tiro | nel mirino gli aiuti agricoli Ue

Coldiretti - Dazi : scure USA sulle olive della Spagna - a rischio il Made in Italy : La decisione degli Stati Uniti di aumentare dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole è un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il via libera all’aumento dei dazi dal 34,75% che per alcune aziende salgono fino al 45,48% dopo le conclusioni dell’indagine per ...

Abb : rischio tagli personale in Usa per effetto Dazi : Roma, 12 giu. (AdnKronos/ats) – Il colosso energetico svizzero Abb potrebbe procedere a una massiccia riduzione di impieghi negli Stati Uniti, conseguenza dei dazi all’importazione sull’alluminio e sull’acciaio imposti da Washington. E’ il rischio indicato dal presidente Ulrich Spiesshofer. Per la fabbricazione dei suoi trasformatori il gruppo ricorre ad acciaio speciale che non è prodotto in misura sufficiente ...

Dazi Usa - in gioco il 2% del Pil mondiale. E per l'Italia la chance di allargare l'export : Trump ha ribadito ancora una volta che gli Stati Uniti non possono continuare a essere il salvadanaio del mondo, da cui tutti i paesi 'rubano denaro'. Il presidente Usa si riferisce al deficit ...

Trump punisce Trudeau : “Dazi Usa del 270% sui latticini” : Donald Trump dichiara che gli USA non avallano più il comunicato finale del G7 dopo le dichiarazioni di Justin Trudeau.

G7 verso la riduzione dei Dazi. Ma resta distanza fra Europa e Usa : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

G7 - Trudeau : Dazi agli Usa dal 1° luglio : 23.21 "Il documento finale è stato firmato da tutti, malgrado le tensioni con Trump sui dazi". Così il premier canadese Trudeau nella conferenza finale del G7. "Ci sono state conversazioni ruvide sui dazi,che danneggiano il commercio bilaterale",ha detto Trudeau a Trump. Il Canada imporrà dazi ai prodotti Usa dal 1° luglio, in risposta alle analoghe misure di Washington. Poi: i Paesi del G7 si impegnano ad assicurare che il programma nucleare ...

G7 - i leader evitano la spaccatura ma restano le distanze Usa-Ue sui Dazi : L'unica cosa certa di questo G7 è stata la volontà chiara di raggiungere un compromesso almeno sulla dichiarazione finale. Conte: "Raggiunto accordo sul commercio" - Il primo ad annunciarlo è stato ...

Oltre il G7 : da Dazi Usa - populismo italia e mercati emergenti tre grandi minacce per i mercati : Mentre tutti i riflettori sono puntati sul Canada con il vertice G7 che rischia di agire da megafono alle già crescenti tensioni geopolitiche, gli investitori si interrogano su quanto e quando la ...

G7 - è Trump vs Europa/ Il presidente USA conferma i Dazi e chiama la Russia - l’UE si oppone - Conte si allinea : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:40:00 GMT)