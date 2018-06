Darren Criss ha cantato in italiano “Gloria” di Umberto Tozzi ed è stato bravissimo

Lea Michele e Darren Criss in tour insieme : dai duetti in Glee ai concerti - al via la prevendita : Non sono passati molti anni dai mitici duetti in Glee ma adesso Lea Michele e Darren Criss sembrano pronti a conquistare gli States e non per via di una nuova serie tv che li vedrà protagonisti. Lui è reduce dal grande successo nel ruolo di Andrew Cunanan in American Crime Story mentre lei continua a vivere di musica, la sua più grande passione. E adesso? Quelli che per tutti sono ancora Rachel e Blaine di Glee, si ritroveranno insieme sul ...