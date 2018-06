Dania Ramirez da C’era una volta a Tell me a Story con James Wolk e Paul Wesley

optimaitalia

: #DaniaRamirez da C'era una volta a #TellmeaStory con James Wolk e Paul Wesley - OptiMagazine : #DaniaRamirez da C'era una volta a #TellmeaStory con James Wolk e Paul Wesley -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)da C'era unaMe a.La squadra di Kevin Williamson e della sua nuoa serie continua a prendere forma e se solo poche ore fa vi abbiamo annunciato l'arrivo dinel cast del thriller firmato dal papà di The Vampire Diaries per la gioia degli spettatori della CBS e oggi siamo di nuovo qui per aggiungere due nuovi pezzi al puzzle.La bella, infatti, non è l'unica new entry del progetto annunciata in queste ore visto che, sempre dagli Usa, arriva anche la notizia che un altro volto noto delle serie tv si unirà al cast. L'ex sa di Zoo,sta tornando alla CBS con un ruolo da protagonista al fianco di, Danielle Campbell, Billy Magnussen e Kim Cattrall.In particolare,interpreterà Jordan, un ristoratore giovane, idealista e di successo di New York. Quando accade l'inimmaginabile, la vita di Jordan ...