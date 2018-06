Dalla Spagna | ' Il Real accelera per portare Alisson a Madrid'

Calciomercato Lazio - l’innesto arriva Dalla Spagna : blitz in difesa - individuato anche il sostituto di Felipe Anderson : Calciomercato Lazio – Importante mossa di mercato della Lazio nelle ultime ore, chiusa una trattativa per il tecnico Simone Inzaghi. Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro, al calciatore 1,4 milioni ...

Julen Lopetegui esonerato Dalla Spagna. Lascerà la panchina della Nazionale : Ma, intanto, la Rfef, la Federcalcio spagnola ha già annuncia il licenziamento del tecnico, subito dopo la fine della partecipazione della Spagna al Campionato del Mondo di Russia. Il Real Madrid ...

"Aquarius - l'Italia non rischia Dalla Spagna giochetti politici" "Salvini? Può fare bene se..." : INTERVISTA/ Giuseppe Nesi, giurista ed ex consigliere delle Nazioni Unite, analizza la vicenda Aquarius: "La Spagna non può accusare l'Italia. Il governo Conte può fare cose importanti se cerca cooperazione e non chiusura" Segui su affaritaliani.it

Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna - Julen Lopetegui - allenerà il Real Madrid : Il Real Madrid ha comunicato che il suo nuovo allenatore sarà lo spagnolo Julen Lopetegui, attuale allenatore della nazionale spagnola in procinto di partecipare ai Mondiali in Russia. Lopetegui sostituirà Zinedine Zidane, che ha lasciato la squadra il 31 maggio, e assumerà The post Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna, Julen Lopetegui, allenerà il Real Madrid appeared first on Il Post.

Migranti - Aquarius verso Valencia. La Francia : «Italia vomitevole». Critiche anche Dalla Spagna : «Illegale» : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. E Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali»

Juventus - Dalla Spagna : i bianconeri hanno chiuso per Cancelo : Juventus, dalla Spagna- La Juventus ha messo le mani su Joao Cancelo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Deporte Valenciano”, i bianconeri sarebbero pronti a chiudere l’affare Cancelo entro questa settimana. LE CIFRE I bianconeri vorrebbero abbassare le pretese del Valencia da 40 milioni a 35 milioni. Un affare che dovrebbe concretizzarsi nel giro di pochi […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: i ...

Migranti - la Spagna accoglierà la Aquarius. Tweet Dalla nave : “Il tempo peggiora - non ce la facciamo” : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 Migranti a bordo di attraccare a Valencia. La nave è a 35 miglia a sud del’Italia, 27 a nord di Malta, con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, e i 629 Migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale: ora h...

Aquarius - il governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere

Dalla nave Aquarius : “Nessuno ci ha detto di andare in Spagna - ci vorranno giorni e siamo senza cibo” : Abbiamo raggiunto telefonicamente Naiara Galarraga Gortàzar, giornalista de El Pais, mentre Dalla nave Aquarius fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale relativamente alla possibilità di dirigersi nel porto di Valencia. E smentiscono Salvini, che aveva parlato della possibilità di trasbordare donne e bambini Dalla nave sulle motovedette italiane: "Non ci risulta".Continua a leggere

Aquarius - Martina : “Aiuto Dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Juventus - Dalla Spagna voci di un interesse per Kovacic : L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blancò. L'ultimo '...

Dalla Spagna : Real Madrid - offerto rinnovo super a Cristiano Ronaldo : Dalla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Zinedine Zidane alla questione delicatissima legata al futuro di Cristiano Ronaldo, che al termine della finale di Champions League vinta contro il ...

Calciomercato Juventus - Dalla Spagna : 'Cancelo in bianconero - è quasi fatta' (RUMORS) : Joao Cancelo è uno dei principali nomi in circolo per quel che riguarda il Calciomercato della Juventus. Il difensore esterno portoghese potrebbe essere il nome più azzeccato per sopperire alle partenze di quelli che sembravano essere due “eterni” juventini, ovvero Asamoah e Lichtsteiner. Il nome del giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter (ma di proprietà del Valencia) è il secondo in casa bianconera dopo quello di ...

Juventus - Dalla Spagna : chiuso l’affare Cancelo. Il terzino vestirà bianconero : Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Superdeporte“, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo totale con il Valencia per il passaggio in bianconero di Joao Cancelo. Accordo raggiunto anche tra la Juventus e il giocatore. 35-40 MILIONI DI EURO Un affare da circa 35-40 milioni di euro. Questa la cifra che la Juventus […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: chiuso l’affare Cancelo. Il ...