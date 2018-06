Dalla Lombardi | M5S | alle Onlus | così Parnasi finanziava i politici

“Spegnila e Respira” : a 15 anni Dalla Legge Sirchia - ecco lo “stato di salute” dei fumatori lombardi : In occasione dei 15 anni dall’entrata in vigore della Legge Antifumo, detta anche Legge Sirchia dal nome del suo promotore, l’allora Ministro della Salute Girolamo Sirchia , il 26 maggio a Milano verranno presentati i dati sulla salute dei fumatori lombardi , raccolti attraverso i questionari della Campagna “Spegnila e Respira” , l’iniziativa di screening contro il fumo organizzata da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza con la collaborazione ...

M5S - il "trombato" Giarrusso ripescato Dalla Lombardi : Anche il Movimento 5 Stelle ha il suo "riciclato" famoso. È l'ex Iena Dino Giarrusso , che si era candidato allla Camera coi grillini, ma che è stato "trombato" alle urne.Ora però per lui arriva una poltrona: come racconta il Messaggero, infatti, Giarrusso sarebbe pronto ad entrare nello staff di Roberta Lombardi e del gruppo M5S alla Regione Lazio. Secondo il quotidiano romano, l'ex inviato della trasmissione di Mediaset, "già da qualche giorno" ...

Amministratori sotto tiro - Dalla Campania alla Lombardia aumenta il numero di minacce e violenze : una ogni 16 ore : Minacciati e aggrediti, sempre più anche attraverso i social network e da cittadini non legati a gruppi criminali. Il risultato è che ogni 16 ore in Italia un amministratore locale è vittima di minacce o violenze. In Campania il maggior numero di intimidazioni, mentre nel Centro-Nord il primato spetta alla Lombardia, dove i dati sono preoccupanti. Se nel 2016 i casi sono stati 18, nel 2017 si è arrivati a quota 28. A influire negativamente ...