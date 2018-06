Da Treviso alla Siria | la storia di Sonia | combattente a soli 20 anni per l' Isis

“Da tre anni ospito migranti a casa mia a Treviso. Se non accogliamo - torniamo alla barbarie” : “Suonino le trombe per questo premio, speriamo che svegli gli animi. Non lo dico per me, ma per il segnale che abbiamo lanciato, qui, dall’Italia”. Il professor Antonio Silvio Calò, docente di storia e filosofia al Liceo Classico Canova di Treviso, è un uomo mite, schivo, e ha 57 anni. Tre anni fa, quando aprì la porta di casa propria a sei extracomunitari non voleva quasi che lo si sapesse in giro. Per non diventare un caso, per non sembrare ...

Comunali - battaglia su 761 sindaci : l'exploit della Lega allarma M5S Treviso al Carroccio - Brescia ai Dem : Cresce ancora la Lega, che trascina il centrodestra facendo il pieno soprattutto nel nord-est, rallenta il Movimento 5 Stelle che perde i due Municipi della Capitale ieri al voto, entrambi con governi ...

Treviso - psicosi Jaguar che rapisce i bimbi : scatta l'allarme in 5 Comuni : psicosi nel Trevigiano per una Jaguar che rapirebbe i bambini . A riportare la notizia è il Gazzettino, con un articolo di Valentina Dal Zillo. l'allarme è scattato dopo un post su acebook diventato ...

Bomba d’acqua su Treviso provoca allagamenti : Un temporale intenso ed improvviso. Una vera e propria Bomba d’acqua si è abbattuta sulla città di Treviso. Sono stati

DIRETTA / Trieste Treviso (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (A2 - semifinale gara-2) : DIRETTA Trieste Treviso info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-2 della semifinale playoff basket A2 (oggi martedì 29 maggio)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:59:00 GMT)

DIRETTA / Trieste Treviso (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Semifinale Serie A2 gara 1) : DIRETTA Trieste Treviso: info tv e streaming video della attesa gara 1 della semifinale dei play off del campionato di basket di Serie A2. In campo il derby del Triveneto.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:36:00 GMT)

Treviso : bimba di tre anni cade dalla terrazza - la madre indagata per omicidio Video : E' una oziosa domenica pomeriggio il 13 Maggio a Mogliano, in provincia di Treviso, quando intorno alle 13.00, un uomo intravede dalla propria finestra, che si affaccia sul giardino condominiale, una sagoma cadere dal piano superiore. L'uomo si sporge e vede una bambina distesa, che si muove e piange gridando “Papa',papa'”. Un volo di sei metri I soccorritori, chiamati da quel vicino, arrivano in brevissimo tempo e trovano la piccola, tre anni ...

Pallacanestro Trapani : come un anno fa trionfa De' Longhi Treviso che accede ai quarti : Al PalaConad Treviso batte Trapani 78-89 ed accede ai quarti di finale , 3-1 nella serie, . Partita sempre condotta dai ragazzi di Pillastrini che, grazie ad una terza frazione perfetta, conclusa con ...

Treviso - auto si schianta contro un albero : nonno muore mentre va alla comunione della nipotina : Un uomo di 77 anni, Mario Borghetto, è morto mentre si dirigeva in chiesa per la comunione di una delle sue nipotine. Era in macchina con il genero quando la loro auto è sbandata finendo contro un platano. Ancora da accertare le cause dell'incidente, anche se pare probabile un malore del conducente. "Era un nonno molto premuroso".Continua a leggere

Treviso - si sentono male dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto : la colpa è dell'allaccio del vicino : Mal di testa, diarrea o nausea . Questi i sintomi del malessere accusato dai residenti di via Aldo Moro, dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto . 'Da una settimana l'acqua usciva torbida, gialla- ...

Tedx Treviso sogna in grande : alla seconda edizione potranno partecipare mille persone : ... dai paesi africani piuttosto che da Seul, dalle università americane più prestigiose ai paesi del mondo arabo. TED non è solamente uno straordinario laboratorio sul futuro, è una vetrina che dà voce ...

Amministrative : a Treviso Gentilini fa pace con la Lega - a Vicenza Dalla Rosa favorito : Treviso, 4 apr. (AdnKronos) - A poco più di due mesi dalle prossime elezioni Amministrative, in Veneto nei due Comuni capoluogo di Provincia, Treviso e Vicenza, dove si voterà giochi ormai fatti per i candidati a sindaco. L'unica novità degli ultimi giorni è quella riguardante l'ex sindaco- sceriffo