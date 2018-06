D CLUB Serie D | il 15 giugno a Viareggio il premio ai migliori del campionato 2017 2018

Serie C Girone C - Trapani a rischio fallimento? Il comunicato del CLUB : Al fine di fare chiarezza sulla situazione attuale del Trapani Calcio ed onde evitare la diffusione di notizie prive di fondamento, si comunica quanto segue. Come è noto a tutti, il comandante Morace, a cui si deve la “rinascita” del Trapani Calcio che ha fatto sognare i Trapanesi portandoli ad un passo dalla Serie “A”, avrebbe voluto fare già da tempo un passo indietro e passare il testimone della guida del Trapani Calcio. La mancanza però di ...

Serie C Girone C - è caos : un top CLUB rischia di non iscriversi al campionato [DETTAGLI] : “Cari tifosi della Juve Stabia, con forte rammarico e sincero dispiacere Vi annuncio che quest’anno non potrò garantire l’iscrizione della nostra squadra al campionato di calcio di Lega Pro 2018/2019. Il calcio nelle Serie minori, purtroppo, rappresenta oggi giorno un lusso che poche persone si possono ancora permettere. A fronte di un calo costante del pubblico su scala nazionale e locale, dato che la maggior parte degli appassionati ...

Terremoto Serie A e Serie B - partite sospette e CLUB a rischio fallimento : almeno 5 squadre nei guai - si aprono le porte dei ripescaggi! : Shock in Serie A e Serie B nelle ultime ore, si preannuncia un’estate caldissima con clamorosi ribaltoni e colpi di scena. Sono momenti di grande tensione in casa Parma dopo le ultime notizie che riguarda la promozione nel massimo campionato della squadra di D’Aversa. La nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla ...

Serie B - l'inchiesta sul Parma. Il CLUB : "Nulla di irregolare in quegli sms" : Un comunicato stampa fiume per replicare alla notizia dell'inchiesta su Spezia-Parma 0-2 da parte della Procura Figc che ieri ha ascoltato due tesserati del club, Calaiò e Ceravolo, autori di ...

Scossone in Serie A e B - deferiti due CLUB per scambi di mercato ‘fittizi’ : La Procura federale della Federcalcio ha deferito Atalanta e Perugia, in particolar modo nel mirino “il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con” la società bergamasca “indicando un valore fittizio di cessione di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore” e “il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con” la Dea “indicando un valore ...

Lucas Verissimo verso l’approdo in Serie A : due CLUB in trattativa - i dettagli : Lucas Verissimo potrebbe arrivare in Italia durante la prossima sessione di calciomercato, due i club interessati al centrale brasiliano del Santos Lucas Verissimo, centrale difensivo brasiliano classe ’95, è uno dei nomi più caldi di questa prima fase di calciomercato. L’agente Maria Pereira, sta provando a portare il calciatore in Italia, come rivelato in una recente intervista: “Lucas è pura forza fisica – ha rivelato ...

Risultati Play off Serie C / Diretta gol live score delle partite : lo storico dei CLUB (ritorno quarti) : Risultati Playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti, oggi domenica 3 giugno. Stavolta si gioca in casa delle teste di Serie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:48:00 GMT)

Calcio - ricavi in aumento per i CLUB di serie A : Aumentano fortemente i ricavi delle società calcistiche di serie A. Lo rivela l'annuale report Calcio della Federazione Italiana Gioco Calcio , FIGC, , prendendo in considerazione il biennio 2016-2017.

Seconde Squadre in Serie C - quali CLUB si qualificheranno? I criteri e il regolamento : La FIGC ha ufficializzato oggi i criteri dettagliati di come si qualificheranno le Seconde Squadre dei club di Serie A per la Serie C 2018-2019. Il ranking premierà le formazioni con i migliori vivai, ma conterà anche la classifica dell’ultimo campionato e la media degli spettatori. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il regolamento. Quanti posti saranno disponibili? Il primo punto fondamentale da ricordare è che le Seconde Squadre andranno ...

Balotelli vuole tornare in Serie A : ecco i “sorprendenti” CLUB coi quali sta trattando Raiola : Mario Balotelli alle prese con tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, il suo agente Mino Raiola è attivo su più fronti alla ricerca dell’offerta giusta Mario Balotelli ha riconquistato la maglia della Nazionale. In azzurro, dal ritorno di Mancini, ha ritrovato la titolarità ed anche un bel gol contro l’Arabia Saudita. Per mantenersi tra i convocati dell’Italia però, probabilmente gli converrebbe rientrare in Serie A, ...

Diritti tv - la Lega Calcio rompe con Mediapro : i CLUB di Serie A votano all’unanimità la rescissione del contratto : L’infatuazione del pallone italiano per la Spagna è durata appena tre mesi. Con Mediapro è finita: la Lega Calcio ha rotto il contratto con la società di Barcellona che si era aggiudicata i Diritti tv del campionato per la cifra record di 1,05 miliardi di euro ma non aveva depositato le garanzie finanziarie. A costo di prendere meno soldi ma almeno sicuri, la Serie A tornerà presto a Sky. La risoluzione è stata votata all’unanimità: stavolta ...

I CLUB di serie A femminile chiedono di non tornare indietro : I club di serie A femminile chiedono di non tornare indietro e continuare il loro cammino di sviluppo nell’alveo della Figc, con campionati di serie A e B organizzati e gestiti in maniera centralizzata. Questo il senso di una nota diffusa dalle stesse società dopo la decisione della Lnd di fare ricorso contro l’inquadramento nella Figc della Divisione calcio femminile a partire da luglio. “Le società di serie A femminile, ...

Rapporti tra calciatori e clan - nel mirino vacanze e fuoriserie A giudizio il Napoli e altri due CLUB : C?è un po? di tutto nelle carte del deferimento di tre ex calciatori del Napoli: le telefonate con cui Paolo Cannavaro prova a piazzare un orologio di dubbia provenienza...

Serie B - nuovi capitali in società : ingresso importante per il CLUB Video : Il campionato di Serie B [Video] è senza dubbio un torneo importante, ma si sa che gli introiti non sono certamente eccellenti come le cifre che girano in Serie A. Di certo, avere un sostegno in più all'interno della societa' può fare comodo, anche in vista del calciomercato che, come è risaputo, è fonte di grandi guadagni ma anche, e soprattutto, di grandi spese per tutte le societa' calcistiche. Le prime trattative gia' ci sono e le voci di ...