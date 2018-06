Cyberpunk 2077 | in futuro potrebbe arrivare una modalità multiplayer | ma il gioco uscirà

I nuovi spettacolari artwork di Cyberpunk 2077 ci trasportano nella pericolosa Night City : Uno dei titoli più attesi dell'E3 2018? Indubbiamente Cyberpunk 2077, un progetto che già di per sé è estremamente interessante ma che essendo la nuova opera dei creatori di The Witcher 3 non può che attirare ancora di più l'attenzione di critica e giocatori. CD Projekt RED si trova alle prese con una sfida non da poco e con un titolo profondamente diverso rispetto alle avventure del buon Geralt di Rivia.Il progetto è protagonista assoluto di ...

E3 2018 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Cyberpunk 2077 è uno dei migliori casi di public relation degli ultimi tempi. Del videogame s'è visto finora poco o nulla in questi anni, giusto un trailer in computer grafica, eppure nel raccogliere le informazioni relative al prossimo gioco di CD Projekt ci si accorge di come, dichiarazione dopo dichiarazione, indiscrezione dopo indiscrezione, vi sia già una fitta letteratura in proposito.Molte delle informazioni che seguono sono state desunte ...

E3 2018 : Cyberpunk 2077 sarà un RPG in prima persona con alcuni elementi sparatutto - i giocatori vestiranno i panni di V - confermate "dozzine di ore di gioco" e molto altro : Dopo la rivelazione all'E3 2018 attraverso uno splendido trailer, CD Projekt Red ha condiviso altre informazioni succose su Cyberpunk 2077, alcune delle quali ve le abbiamo già riportate in un nostro articolo.Come segnala Dualshockers, impariamo a conoscere il protagonista V, che i giocatori possono personalizzare come vogliono, alcune informazioni sulla storia e molto sul gameplay, che sarà in prima persona. Detto questo, gli sviluppatori sono ...

E3 2018 : Cyberpunk 2077 è un action-RPG in prima persona che incontra un FPS e che permette di guidare diversi veicoli : Dopo il nuovo trailer mostrato durante la conferenza Xbox, CD Projekt RED ha deciso di condividere le primissime informazioni ufficiali riguardanti Cyberpunk 2077 attraverso un comunicato stampa. Ecco quanto rivelato dalla software house polacca:Cyberpunk 2077 è un GDR open world basato sulla narrativa ambientato nell'universo del gioco di ruolo cartaceo divenuto cult: Cyberpunk 2020.Il gioco racconta la storia di V, Cyberpunk in ascesa a Night ...

Cyberpunk 2077 : Numerosi dettagli in Anteprima : Durante la conferenza E3 2018 di Microsoft, abbiamo avuto modo di vedere il primo Trailer di Cyberpunk 2077 a distanza di anni dall’annuncio. Quest’oggi ci giungono delle informazioni in Anteprima che vogliamo condividere con voi. Cyberpunk 2077: Nuovi dettagli in Anteprima Di seguito vi riportiamo tutte le nuove informazioni che ci sono giunte: Cyberpunk 2077 è un RPG in prima persona, giocabile dunque con visuale in ...

E3 2018 : il trailer di Cyberpunk 2077 nasconde una lettera segreta del team di CD Projekt Red : Come ormai saprete, nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft CD Projekt Red ha finalmente svelato il suo attesissimo Cyberpunk 2077 in uno splendido trailer che, a quanto pare, conteneva un messaggio scritto dal team di sviluppo per i fan.Qui sotto potete leggere la lettera riportata da Eurogamer.net:"Sono passati più di 2077 giorni da quando abbiamo annunciato il nostro piano per lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Abbiamo rilasciato un ...

E3 2018 : ecco il nuovo imperdibile trailer di Cyberpunk 2077 : Come promesso dai rumor la conferenza Xbox si chiude con un titolo che ci si aspettava ma che fino all'ultimo non era confermato. Stiamo parlando dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Proprio mentre Phil Spencer stava salutando il pubblico ringraziando tutti coloro presenti in sala e chi si era sintonizzato da casa, si è "intromesso" il trailer del nuovo gioco di CD Projekt RED. Nessun video gameplay e nessuna data di uscita ma la promessa è che nel ...

Cyberpunk 2077 verrà mostrato durante la conferenza Xbox di questa sera? : Come sicuramente saprete nel caso in cui stiate seguendo l'E3 2018 con un minimo di interesse, questa sera alle 22 ore italiane ci sarà spazio per la conferenza Xbox organizzata ovviamente da Microsoft. La curiosità per l'evento che potrete seguire in diretta in nostra compagnia è molto elevata soprattutto perché i fan della compagnia e in generale dell'universo videoludico si aspettano più di una sorpresa.Jason Schreier, noto giornalista di ...

Cyberpunk 2077 : il marchio è stato registrato a ridosso dell'E3 : CD Projekt RED ha finalmente depositato il marchio per il suo tanto atteso Cyberpunk 2077, riporta Gematsu.Come possiamo vedere, il gioco è stato registrato a ridosso della fiera dell'E3 2018, per cui questo potrebbe rappresentare il tanto desiderato segnale che potesse indicare una possibile presenza del gioco all'evento di Los Angeles.Il marchio è stato registrato ufficialmente presso l'ufficio europeo per la proprietà intellettuale, tale ...

Cyberpunk 2077 godrà di una campagna promozionale colossale - più grande di quella di The Witcher 3 : Con il repentino avvicinarsi dell'E3 2018, molti indizi lasciano supporre che CD Projekt RED potrebbe presentare finalmente Cyberpunk 2077, il nuovo RPG dello studio polacco arrivato al successo sviluppando la serie The Witcher.Nonostante sappiamo ancora pochissimo del gioco e CD Projekt RED si sia sempre rifiutata di svelarne anche i minimi dettagli, il sito GryOnline.pl ha riportato oggi qualche indiscrezione trapelata da un meeting ...

Cyberpunk 2077 proporrà "combattimenti memorabili" e "scontri sia action che stealth" : Con l'E3 che si avvicina a grandi passi molti fan di Cyberpunk 2077 e di CD Projekt RED non vedono l'ora di scoprire nuove informazioni e dettagli di un progetto tanto atteso quanto misterioso.Al di là del pochissimo materiale condiviso dalla software house polacca tutto ciò che sappiamo deriva da rumor e da vie traverse come gli annunci di lavoro postati dalla compagnia salita alla ribalta grazie al lavoro sulla saga di The Witcher. Proprio un ...

Il team di Cyberpunk 2077 racconta come ha gestito la fuga di notizie di un anno fa : L'anno scorso CD Projekt RED ha affrontato seri problemi relativi a una violazione della sicurezza che ha coinvolto il furto di informazioni su Cyberpunk 2077, il nuovo videogioco in sviluppo presso i creatori di The Witcher. A quel tempo non vi è stata alcuna risposta da parte della società per confermare eventuali provvedimenti. Ora, apprendiamo ciò che ha davvero fatto la compagnia un anno fa. Durante una riunione ordinaria con gli ...

Un tuffo nell'universo di Cyberpunk 2077 - articolo : Recentemente CD Projekt RED ha confermato la sua presenza all'E3 2018, scatenando un prevedibile uragano di hype tra i fan dell'epopea di The Witcher. Nonostante le altissime aspettative che stanno caratterizzando la fase di sviluppo di Cyberpunk 2077, fino a questo momento abbiamo ricevuto pochissime informazioni riguardo l'effettivo contenuto del nuovo RPG fantascientifico. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di immergerci ...

Il sito dell'E3 2018 confermerebbe la presenza di un GDR targato CD Projekt RED : È arrivato il momento di Cyberpunk 2077? : CD Projekt RED sarà presente all'E3 2018, questa non è certamente una novità, in quanto la compagnia aveva già confermato la sua presenza alla fiera già tempo fa. I responsabili dell'apprezzata serie di The Witcher sono al lavoro sull'attesissimo Cyberpunk 2077, come già saprete e, in molti, si chiedono quando potremo vedere finalmente il gioco in azione.Molto probabilmente Cyberpunk 2077 riusciremo a vederlo proprio al prossimo E3. Stando a ...