Cuneo per i Beni Comuni chiede spiegazioni sui cambiamenti che riguardano la Polizia

Nuovi portabici per il centro di Cuneo : Il Comune di Cuneo da anni persegue politiche volte all’incentivazione della mobilità sostenibile attraverso, anche, l’infrastrutturazione di servizi volti al

Aperta la Grande Fiera d'Estate di Cuneo con 400 aziende espositrici : La Grande Fiera d'Estate è stata inaugurata oggi , sabato 9 giugno, alla presenza di numerose autorità locali e delle associazioni di categoria della provincia di Cuneo. Dopo gli interventi, il giro ...

Il tesoro artistico della provincia di Cuneo si scopre nel weekend con "Castelli Aperti" : Prosegue la rassegna "Castelli Aperti". Il patrimonio dell'iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e ...

Piazza Martiri "abbandonata" : a Cuneo nasce un Comitato spontaneo per la sua tutela : "E' nato il Comitato per la tutela di Piazza Martiri della Libertà a Cuneo. Un Comitato spontaneo di cittadini che intende promuovere la riqualificazione dell'intera area di Piazza Martiri, a ...

La lotta per il clima in due destini che s'incrociano in un film alla Casa del Fiume di Cuneo : Venerdì 8 giugno alla Casa del Fiume di Cuneo , via Porta Mondovì 11a, , alle 21 , verrà proiettato il film Anote's ark - L'arca di Anote , lungometraggio del 2018 del canadese Matthieu Rytz per ...

A Lagnasco un workshop alla scoperta dei segreti del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop : Lunedì 4 giugno, a partire dalle ore 18, il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop sarà protagonista del workshop "Porte aperte del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop" che ha l'obiettivo di farne conoscere ed ...

Presentato a Cuneo il progetto "Università - giovani e imprese : progetti concreti per il futuro" : "L'obiettivo che ci eravamo posti, ovvero di preparare gli studenti a inserirsi nel mondo lavorativo, offrendo il proprio contributo in termini di idee e innovazione, nel contesto dell'economia e ...

Cinema all'aperto in via Roma a Cuneo nel giorno del 50° anniversario di Bob Kennedy : Lo stesso Robert Kennedy nel film non è interpretato da nessun attore, ma compare nelle immagini di cronaca dell'epoca.

Bankitalia - Barbagallo - Uil - : "Lavoro e Cuneo fiscale priorità per rilanciare economia" : Creare posti di lavoro e opportunità per i giovani, per far si che non prosegua la fuga di cervelli che sta caratterizzando l'Italia e che mette a rischio la sopravvivenza dell'artigianato

Bankitalia - Barbagallo - Uil - : "Lavoro e Cuneo fiscale priorità per rilanciare economia" : ... sui lavoratori e sulle pensioni", ha affermato il numero uno della Uil, aggiungendo che "altrimenti non avremo risolto il problema della capacità di potere d'acquisto che rilancia l'economia del ...

Allarme in via Roma a Cuneo per un vecchio trolley lasciato nella zona del Municipio : Allarme bomba in via Roma a Cuneo. E' scattato oggi , lunedì 28 maggio, , intorno alle 13, nella zona tra il Municipio e i palazzi di fronte che ospitano famiglie e una filiale di Intesa San Paolo. ...

Parcheggi a Cuneo - Di Vico : "Perché la giunta dovrebbe guardare e imparare da Bra" : Riceviamo da Mario Di Vico, già consigliere comunale di Cuneo: "Gentile direttore, in questi giorni ho avuto l'occasione di ascoltare alcune lamentele da parte della cittadinanza del Comune di Cuneo, ...

Cuneo - le terapiste di Baba offrono ai bimbi uno "spazio per crescere" anche d'estate : L'Associazione cuneese "Baba - Spazi per crescere" propone ai suoi associati e futuri tali, per quest'estate, due percorsi suddivisi per fasce d'età: "Vacanze con Baba" rivolta ai bimbi dai 2 ai 6 ...

DIRETTA/ Cuneo Gavorrano (risultato live 1-0) streaming video e tv : ospiti pericolosi! : DIRETTA Cuneo Gavorrano, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata dei playout di Serie C, per il girone A: settimana prossima il ritorno(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:28:00 GMT)