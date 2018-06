Crimi | “Non c’è nel contratto ma… rivedremo i fondi pubblici ai giornali”

Frasi sulla Shoah - il presidente palestinese Abu Mazen si scusa : “Non volevo offendere - fu un Crimine odioso” : “Se qualcuno è rimasto offeso mi scuso, non era mia intenzione offendere nessuno”. Dopo aver definito Israele “un prodotto coloniale” e aver sostenuto che l’usura è stata tra le cause della Shoah, il presidente palestinese Abu Mazen è tornato sulle Frasi incriminate pronunciate durante il Consiglio nazionale palestinese di mercoledì: “Ho profondo rispetto per la fede ebraica e per altre fedi monoteistiche. ...