Crescita ferma a giugno. Peggiora fiducia famiglie - consumi deboli : A giugno la Crescita congiunturale del PIL italiano resterà ferma , dopo che a maggio si è registrato un Peggioramento del clima di fiducia delle famiglie e una debole dinamica dei consumi . E' quanto ...

Voto in 760 comuni : affluenza in Crescita. Test di conferma per Lega e M5S : È del 19,82% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe, alle ore ...

Nel secondo trimestre USA verso Crescita al 2 - 5% - UE ferma al 2% : Dove andrà l'economia globale nei prossimi trimestri? Ci sono tre punti da tenere a mente per affrontare quello che resta dell'anno: 1, l'economia statunitense è in una condizione relativamente ...

Giappone : le trimestrali confermano le prospettive di Crescita - InvestireOggi.it : L'irripidimento delle curve dei rendimenti statunitensi e la sovraperformance delle materie prime hanno pesato sulla performance relativa del fondo nel corso del mese. Parallelamente, prevediamo ...

Conferma Pil primi tre mesi - ma la Crescita frena : L'Istat Conferma le cifre sulla crescita dell'Italia a inizio anno ma rivede quelle sulla chiusura del 2017. Un combinato disposto da cui viene fuori un rallentamento del Pil, sostenuto dalla spesa delle famiglie e dall'accumulo di scorte nei magazzini, ma fiaccato dalla contrazione sia degli investimenti che dell'export. Non arrivano stimoli neppure dal fronte lavoro, tanto che i redditi restano al palo.L'aumento congiunturale dello 0,3% del ...

Istat : Pil conferma Crescita I trimestre : 11.13 Nel primo trimestre il Pil italiano, destagionalizzato e corretto per il calendario, è salito dello 0,3% sul trimestre precedente e dell'1,4% su base annua. Lo rileva l'Istat, confermando le stime sui primi tre mesi del 2018. Rivista al rialzo la crescita congiunturale per il 4° trimestre 2017, dal +0,3% a +0,4%. Dopo tale aggiustamento, il Pil del primo trimestre risulta quindi "in leggera decelerazione" congiunturale. Il rallentamento ...

PIL : Confesercenti - confermati rischi al ribasso su Crescita e consumi : La ripresa rallenta e, se non verranno disattivate le clausole di salvaguardia, " rischia di incepparsi ". Così Confesercenti commenta i dati diffusi dall'Istat che confermano "i rischi al ribasso che ...

Italia - per il 2018 economia confermata in Crescita : Nel primo trimestre 2018 il PIL ha registrato un'ulteriore crescita congiunturale , +0,3% rispetto al trimestre precedente, prolungando cosi il ciclo favorevole iniziato nel terzo trimestre 2014

Nautica - 69% imprenditori conferma Crescita ordini : Genova, 17 mag. , Adnkronos, 'Il 69% degli imprenditori nautici conferma la crescita del portafoglio ordini e prevede continui nel 2018, c'è chi stima crescerà fino al 10%. In Italia i valori di ...