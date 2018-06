Courtney Hadwin | la tredicenne che strega «America’s Got Talent»

vanityfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - grierstylesh : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - paolopugni : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - forthyto : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Mai come in questo la morale è: non farsi mai ingannare dalle apparenze. Guardate infatti la ragazza protagonista di questo video. Si chiama, ha soli tredici anni, e con la sua voce poderosa e la indomabile energia ha conquistato i giudici e il pubblico di America’s got. https://www.youtube.com/watch?v=gPHVLxm8U-0si è presentata inizialmente molto timida sul palco, ma non appena ha cominciato a cantare si è come «liberata», convincendo i quattro giudici delmade in Us – Howie Mandel, Simon Cowell, Mel B e Heidi Klum – a schiacciare il golden buzzer per portarla direttamente alla finale dello show, a settembre. La ragazza, inglese, uno stile che ricorda un po’ Alanis Morissette un po’ Janis Joplin, aveva già partecipato a The Voice Kids Uk. E se queste sono solo le premesse, ne sentiremo sicuramente parlare. L'articolo ...