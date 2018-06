Copri costumi | come scegliere quello giusto per te

dilei

(Di mercoledì 13 giugno 2018) L’estate ormai è alle porte e, oltre al costume, dobbiamoanche ilcostume! Sembra una banalità, ma indossarepiù adatto a noi può farci arrivare in spiaggia più sicure del nostro aspetto, per il solo fatto che ci sentiamo più glamour! Vediamo insieme quindi qualea seconda del nostro fisico.per te: il caftano Il caftano è un classico estivo. Bellissimo in qualunque colore e lunghezza, regala sempre quel qualcosa di esotico, quel tocco in più che fa tanto effortless chic. Se le braccia non sono il vostro punto di forza, il caftano fa al caso vostro, proprio perchè ha maniche ampie e fluttuanti che non stringono. Quanto alla lunghezza, sceglietela a seconda di quanto volete esibire le vostre gambe. Personalmente, con un paio di sandali in cuoio, trovo che siano bellissimi anche i caftani lunghi ...